Споры по земельным, трудовым и наследственным правоотношениям — обзор практики КГС ВС

В обзоре практики КГС ВС отражены наиболее важные правовые выводы за декабрь 2025 года.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда ВС.

В него включены решения, внесенные в ЕГРСР за декабрь 2025 года.

В обзоре отражены наиболее важные правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

В обзор включены:

споры о защите чести, достоинства и деловой репутации;

споры, возникающие из земельных правоотношений;

споры, возникающие из трудовых правоотношений;

споры, возникающие из наследственных правоотношений;

споры, связанные с возмещением вреда;

дела отдельного производства;

применение норм процессуального права;

споры по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС.

