Споры по земельным, трудовым и наследственным правоотношениям — обзор практики КГС ВС
13:53, 27 января 2026
В обзоре практики КГС ВС отражены наиболее важные правовые выводы за декабрь 2025 года.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда ВС.
В него включены решения, внесенные в ЕГРСР за декабрь 2025 года.
В обзоре отражены наиболее важные правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.
В обзор включены:
- споры о защите чести, достоинства и деловой репутации;
- споры, возникающие из земельных правоотношений;
- споры, возникающие из трудовых правоотношений;
- споры, возникающие из наследственных правоотношений;
- споры, связанные с возмещением вреда;
- дела отдельного производства;
- применение норм процессуального права;
- споры по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС.
