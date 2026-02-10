  1. Судова практика
У Миколаєві чоловік забув оплатити бокорізи за 247 гривень через контузію — суд вирішив, що це не крадіжка

19:54, 10 лютого 2026
Чоловік оплатив інші покупки, а неоплату товару пояснив проблемами з пам’яттю після контузії.
У Миколаєві чоловік забув оплатити бокорізи за 247 гривень через контузію — суд вирішив, що це не крадіжка
Інгульський районний суд Миколаєва розглянув справу про дрібну крадіжку в магазині «Епіцентр К», де чоловіка звинуватили в тому, що він не оплатив бокорізи на касі самообслуговування. Сам покупець пояснив: красти не збирався, товар забув оплатити через проблеми з пам’яттю після контузії.

Суд перевірив обставини події та дійшов висновку, що доказів умисної крадіжки немає, а отже притягувати чоловіка до адміністративної відповідальності підстав немає. Провадження у справі було закрито.

Обставини справи №489/8903/25

Як випливало з протоколу про адміністративне правопорушення, 25 жовтня 2025 року близько 11:00 у магазині «Епіцентр К» на Херсонському шосе в Миколаєві громадянин здійснив неоплату товару — бокорізів вартістю 247,50 грн. Правоохоронці кваліфікували ці дії як дрібну крадіжку, передбачену частиною 1 статті 51 КУпАП, і склали відповідний протокол.

У судовому засіданні чоловік не визнав вини. Він пояснив, що здійснював покупки на касі самообслуговування, решту товарів оплатив, а неоплату бокорізів пояснив порушенням пам’яті після контузії. За його словами, наміру вчиняти крадіжку він не мав, а ситуація стала наслідком неуважності.

Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу на ключову юридичну обставину: для притягнення особи до відповідальності за ч.1 ст.51 КУпАП необхідно довести умисел на протиправне заволодіння майном.

Суд зазначив, що:

  • у справі відсутні належні, допустимі та достатні докази, які б підтверджували наявність умислу;
  • сам по собі факт неоплати товару, без встановлення наміру на його викрадення, не утворює складу адміністративного правопорушення;
  • пояснення особи не були спростовані жодними переконливими доказами сторони обвинувачення.

За таких умов суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.51 КУпАП.

Рішення суду

Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 247, а також статтями 283–285 КУпАП, суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

суд крадіжка Миколаїв судова практика

