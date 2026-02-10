  1. Судебная практика
В Николаеве мужчина забыл оплатить бокорезы за 247 гривен из-за контузии — суд решил, что это не кража

19:54, 10 февраля 2026
Мужчина оплатил другие покупки, а неоплату товара объяснил проблемами с памятью после контузии.
В Николаеве мужчина забыл оплатить бокорезы за 247 гривен из-за контузии — суд решил, что это не кража
Ингульский районный суд Николаева рассмотрел дело о мелкой краже в магазине «Эпицентр К», где мужчину обвинили в том, что он не оплатил бокорезы на кассе самообслуживания. Сам покупатель пояснил: красть не собирался, товар забыл оплатить из-за проблем с памятью после контузии.

Суд проверил обстоятельства события и пришел к выводу, что доказательств умышленной кражи нет, а следовательно, оснований для привлечения мужчины к административной ответственности не имеется. Производство по делу было закрыто.

Обстоятельства дела №489/8903/25

Как следовало из протокола об административном правонарушении, 25 октября 2025 года около 11:00 в магазине «Эпицентр К» на Херсонском шоссе в Николаеве гражданин не оплатил товар — бокорезы стоимостью 247,50 грн. Правоохранительные органы квалифицировали эти действия как мелкую кражу, предусмотренную частью 1 статьи 51 КУпАП, и составили соответствующий протокол.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Он пояснил, что совершал покупки на кассе самообслуживания, остальные товары оплатил, а неоплату бокорезов объяснил нарушением памяти после контузии. По его словам, намерения совершать кражу он не имел, а ситуация стала следствием невнимательности.

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание на ключевое юридическое обстоятельство: для привлечения лица к ответственности по ч.1 ст.51 КУпАП необходимо доказать умысел на противоправное завладение имуществом.

Суд указал, что:

  • в деле отсутствуют надлежащие, допустимые и достаточные доказательства, которые подтверждали бы наличие умысла;
  • сам по себе факт неоплаты товара, без установления намерения его похитить, не образует состава административного правонарушения;
  • объяснения лица не были опровергнуты какими-либо убедительными доказательствами стороны обвинения.

При таких условиях суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.51 КУпАП.

Решение суда

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 247, а также статьями 283–285 КУпАП, суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

