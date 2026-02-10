Відвідувач Укрпошти образив начальницю і пошкодив двері відділення — суд обмежився штрафом у 51 гривню

Окрім штрафу, з порушника стягнули понад 665 гривень судового збору.

Обставини справи №452/122/26

Як установив Самбірський міськрайонний суд Львівської області, 29 грудня 2025 року близько 17:40 чоловік перебував у приміщенні відділення Укрпошти на вулиці Конюшкевича в місті Самборі. У громадському місці він висловлювався нецензурною лайкою на адресу начальниці відділення та інших працівників, не реагував на зауваження, а також пошкодив двері адміністративного приміщення.

Потерпіла повідомила суду, що відвідувач мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок і спокій громадян, а його дії спричинили матеріальну шкоду відділенню. У зв’язку з цим вона звернулася по допомогу до поліції та просила призначити покарання на розсуд суду.

Сам правопорушник у суді повністю визнав вину, надав пояснення щодо обставин події, щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Його вина підтверджувалася протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями потерпілої та іншими матеріалами перевірки.

Суд дійшов висновку, що вчинене правильно кваліфіковано за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Під час визначення виду та розміру стягнення суд урахував: характер правопорушення і ступінь вини; дані про особу порушника (вдівець, офіційно працевлаштований, без неповнолітніх дітей на утриманні); відсутність попередніх адміністративних стягнень за аналогічні дії.

Щире каяття суд визнав обставиною, що пом’якшує відповідальність. Обтяжувальних обставин не встановлено.

Рішення суду

Постановою від 19 січня 2026 року суд:

визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП;

наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в мінімальному розмірі — 51 гривня;

стягнув із нього 665,60 грн судового збору на користь держави.

