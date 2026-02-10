  1. Судебная практика
Посетитель Укрпочты оскорбил начальницу и повредил двери отделения — суд ограничился штрафом в 51 гривну

19:18, 10 февраля 2026
Помимо штрафа, с нарушителя взыскали более 665 гривен судебного сбора.
Посетитель Укрпочты оскорбил начальницу и повредил двери отделения — суд ограничился штрафом в 51 гривну
В Самборе суд рассмотрел дело о конфликте в отделении Укрпочты, во время которого посетитель оскорблял работников нецензурной бранью и повредил двери помещения. Инцидент произошел в конце декабря 2025 года и вынудил начальницу отделения обратиться в полицию. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство и назначил минимальный штраф — 51 гривну, дополнительно взыскав судебный сбор.

Обстоятельства дела №452/122/26

Как установил Самборский горрайонный суд Львовской области, 29 декабря 2025 года около 17:40 мужчина находился в помещении отделения Укрпочты на улице Конюшкевича в городе Самборе. В общественном месте он выражался нецензурной бранью в адрес начальницы отделения и других работников, не реагировал на замечания, а также повредил двери административного помещения.

Потерпевшая сообщила суду, что посетитель имел явные признаки алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и покой граждан, а его действия причинили материальный ущерб отделению. В связи с этим она обратилась за помощью в полицию и просила назначить наказание на усмотрение суда.

Сам правонарушитель в суде полностью признал вину, дал пояснения относительно обстоятельств происшествия, искренне раскаялся и просил строго его не наказывать. Его вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении, пояснениями потерпевшей и другими материалами проверки.

Суд пришел к выводу, что содеянное правильно квалифицировано по статье 173 КУпАП (мелкое хулиганство).

При определении вида и размера взыскания суд учел: характер правонарушения и степень вины; данные о личности нарушителя (вдовец, официально трудоустроен, не имеет на содержании несовершеннолетних детей); отсутствие предыдущих административных взысканий за аналогичные действия.

Искреннее раскаяние суд признал обстоятельством, смягчающим ответственность. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Решение суда

Постановлением от 19 января 2026 года суд:

  • признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУпАП;
  • наложил административное взыскание в виде штрафа в минимальном размере — 51 гривна;
  • взыскал с него 665,60 грн судебного сбора в пользу государства.

