В Одесі суд стягнув з пенсіонерки понад 142 тисячі гривень надміру виплаченої пенсії

Пересипський районний суд Одеси зобов’язав жінку повернути понад 142 тисячі гривень пенсії, виплаченої після скасування встановленої їй групи інвалідності.

Пересипський районний суд міста Одеси розглянув цивільну справу за позовом Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про стягнення надміру виплачених пенсійних коштів. Предметом судового розгляду стало питання правомірності отримання пенсії по інвалідності після скасування встановленої раніше групи інвалідності та обов’язку повернення сум, виплачених за відсутності правової підстави.

Суть спору

Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення надміру виплаченої пенсії у сумі 142 861 гривня 57 копійок. Підставою позову стало встановлення факту відсутності у відповідача права на отримання пенсії по інвалідності за певний період у зв’язку зі скасуванням інвалідності за результатами перевірки.

Відповідач перебував на обліку в органах Пенсійного фонду та з жовтня 2019 року отримував пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсію по інвалідності другої групи загального захворювання було вперше призначено з серпня 2020 року на підставі рішення медико-соціальної експертної комісії. У подальшому інвалідність другої групи неодноразово підтверджувалася під час планових оглядів, зокрема у липні 2021 року та у липні 2023 року, з установленням строку інвалідності до липня 2025 року.

Після ухвалення рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності та реалізації відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України і Міністерства охорони здоров’я України, було запроваджено нову процедуру оцінювання повсякденного функціонування особи. У межах цієї процедури експертною командою державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» проведено повторну оцінку стану відповідача.

За результатами такого оцінювання інвалідність відповідача була скасована з 1 серпня 2023 року. Виплату пенсії органами Пенсійного фонду припинено з 1 квітня 2025 року. Таким чином, за період з 1 серпня 2023 року по 31 березня 2025 року відповідач фактично отримував пенсію без наявності правової підстави.

Сума переплати була взята на облік рішенням територіального органу Пенсійного фонду від 9 квітня 2025 року. Відповідача письмово повідомили про виникнення переплати та запропонували добровільно її погасити, однак кошти повернуті не були.

Позиції сторін

Представник Пенсійного фонду наполягав на задоволенні позову, посилаючись на норми пенсійного та цивільного законодавства, які зобов’язують особу повернути кошти, отримані без достатньої правової підстави. Позивач зазначав, що після скасування інвалідності відповідач втратив право на пенсійне забезпечення, а тому всі подальші виплати є безпідставно набутим майном.

У судове засідання відповідач та її представник не з’явилися, представник позивача участі у засіданні не брав, подавши письмову заяву про підтримання позову та розгляд справи за його відсутності.

При цьому доказів, які б спростовували доводи Пенсійного фонду або підтверджували правомірність отримання пенсії після скасування інвалідності, суду подано не було.

Оцінка суду та рішення

Дослідивши матеріали справи № 523/9732/25, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підтвердженими належними доказами.

Суд зазначив, що органи Пенсійного фонду є уповноваженими державою суб’єктами, які здійснюють цільове та ефективне використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Незаконне витрачання таких коштів створює дефіцит бюджету Пенсійного фонду та негативно впливає на реалізацію державою соціальних функцій.

Зазначені судом наслідки у вигляді негативного впливу на бюджет Пенсійного фонду були враховані як додаткове обґрунтування, тоді як основною правовою підставою для задоволення позову суд визнав безпідставне набуття відповідачем пенсійних коштів.

Суд застосував положення статей 1212–1215 Цивільного кодексу України, дійшовши висновку, що отримані відповідачем кошти після скасування інвалідності є безпідставно набутими, а виняток щодо неповернення пенсій не підлягає застосуванню з урахуванням того, що спірні виплати не підпадають під умови захисту, передбачені статтею 1215 Цивільного кодексу України, зокрема щодо добровільності виплати, відсутності рахункової помилки та добросовісності набувача.

З урахуванням викладеного суд задовольнив позов у повному обсязі, стягнувши з відповідача на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області суму надміру виплаченої пенсії у розмірі 142 861,57 грн, а також судовий збір у сумі 1331,20 грн на користь територіального управління Державної судової адміністрації України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення або з дня складення повного тексту судового рішення.

