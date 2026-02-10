В Одессе суд взыскал с пенсионерки более 142 тысяч гривен излишне выплаченной пенсии

Пересыпский районный суд Одессы обязал женщину вернуть более 142 тысяч гривен пенсии, выплаченной после отмены установленной ей группы инвалидности.

Пересыпский районный суд города Одессы рассмотрел гражданское дело по иску Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области о взыскании излишне выплаченных пенсионных средств. Предметом судебного разбирательства стал вопрос правомерности получения пенсии по инвалидности после отмены ранее установленной группы инвалидности и обязанности возврата сумм, выплаченных при отсутствии правового основания.

Суть спора

Истец обратился в суд с требованием о взыскании излишне выплаченной пенсии в сумме 142 861 гривна 57 копеек. Основанием иска стало установление факта отсутствия у ответчика права на получение пенсии по инвалидности за определённый период в связи с отменой инвалидности по результатам проверки.

Ответчик состоял на учёте в органах Пенсионного фонда и с октября 2019 года получал пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсия по инвалидности второй группы общего заболевания была впервые назначена с августа 2020 года на основании решения медико-социальной экспертной комиссии. В дальнейшем инвалидность второй группы неоднократно подтверждалась в ходе плановых осмотров, в частности в июле 2021 года и в июле 2023 года, с установлением срока инвалидности до июля 2025 года.

После принятия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года относительно противодействия коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности и реализации соответствующих нормативных актов Кабинета Министров Украины и Министерства здравоохранения Украины была введена новая процедура оценки повседневного функционирования лица. В рамках данной процедуры экспертной командой государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины» была проведена повторная оценка состояния ответчика.

По результатам такой оценки инвалидность ответчика была отменена с 1 августа 2023 года. Выплата пенсии органами Пенсионного фонда была прекращена с 1 апреля 2025 года. Таким образом, за период с 1 августа 2023 года по 31 марта 2025 года ответчик фактически получал пенсию при отсутствии правового основания.

Сумма переплаты была поставлена на учёт решением территориального органа Пенсионного фонда от 9 апреля 2025 года. Ответчика письменно уведомили о возникновении переплаты и предложили добровольно её погасить, однако денежные средства возвращены не были.

Позиции сторон

Представитель Пенсионного фонда настаивал на удовлетворении иска, ссылаясь на нормы пенсионного и гражданского законодательства, которые обязывают лицо возвратить средства, полученные без достаточного правового основания. Истец указывал, что после отмены инвалидности ответчик утратил право на пенсионное обеспечение, а следовательно, все последующие выплаты являются безосновательно приобретённым имуществом.

В судебное заседание ответчик и её представитель не явились, представитель истца участия в заседании не принимал, подав письменное заявление о поддержании иска и рассмотрении дела в его отсутствие.

При этом доказательств, которые бы опровергали доводы Пенсионного фонда или подтверждали правомерность получения пенсии после отмены инвалидности, суду представлено не было.

Оценка суда и решение

Исследовав материалы дела № 523/9732/25, суд пришёл к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подтверждены надлежащими доказательствами.

Суд отметил, что органы Пенсионного фонда являются уполномоченными государством субъектами, осуществляющими целевое и эффективное использование средств общеобязательного государственного пенсионного страхования. Незаконное расходование таких средств создаёт дефицит бюджета Пенсионного фонда и негативно влияет на реализацию государством социальных функций.

Указанные судом последствия в виде негативного влияния на бюджет Пенсионного фонда были учтены как дополнительное обоснование, тогда как основным правовым основанием для удовлетворения иска суд признал безосновательное приобретение ответчиком пенсионных средств.

Суд применил положения статей 1212–1215 Гражданского кодекса Украины, придя к выводу, что полученные ответчиком средства после отмены инвалидности являются безосновательно приобретёнными, а исключение относительно невозврата пенсий не подлежит применению с учётом того, что спорные выплаты не подпадают под условия защиты, предусмотренные статьёй 1215 Гражданского кодекса Украины, в частности относительно добровольности выплаты, отсутствия счётной ошибки и добросовестности приобретателя.

С учётом изложенного суд удовлетворил иск в полном объёме, взыскав с ответчика в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области сумму излишне выплаченной пенсии в размере 142 861,57 грн, а также судебный сбор в сумме 1331,20 грн в пользу территориального управления Государственной судебной администрации Украины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения либо со дня составления полного текста судебного решения.

