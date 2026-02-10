  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд на Львівщині виніс вирок солдату, який купив довідку ВЛК в телеграмі для звільнення зі служби

16:54, 10 лютого 2026
Після виявлення підробки військовослужбовця поновили на службі, а його дії стали предметом кримінального провадження.
Суд на Львівщині виніс вирок солдату, який купив довідку ВЛК в телеграмі для звільнення зі служби
Ілюстративне фото, джерело - Чернівецький промінь
Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав військовослужбовця винним в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив засудженого від його реального відбування з випробуванням строком на один рік.

Мобілізований солдат, який проходив службу у військовій частині на Львівщині, намагався звільнитися зі Збройних сил за станом здоров’я, використавши підроблену довідку ВЛК, придбану через телеграм-канал. На підставі цього документа він подав рапорт про звільнення та протягом кількох днів фактично не виконував обов’язків військової служби. Після виявлення підробки військовослужбовця поновили на службі, а його дії стали предметом кримінального провадження.

Обставини справи №456/5652/25

Суд дійшов висновку, що обвинувачений, проходячи військову службу за мобілізацією у військовій частині, умисно діяв з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану. Він придбав у невстановленої особи завідомо підроблене свідоцтво про хворобу, яке містило неправдиві відомості про його непридатність до військової служби.

Надалі цей документ було долучено до рапорту на звільнення за станом здоров’я. У період з 5 по 10 червня 2025 року обвинувачений не виконував службові обов’язки та розпоряджався часом на власний розсуд, очікуючи оформлення наказу про звільнення. Згодом достовірність поданих документів викликала сумніви, у зв’язку з чим військовослужбовця було поновлено на службі, а матеріали передано до органів досудового розслідування.

Кваліфікація та позиції сторін

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за частиною четвертою статті 409 Кримінального кодексу України як ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, вчинене в умовах воєнного стану.

В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, та погодився з правовою кваліфікацією. З огляду на це, а також за відсутності заперечень з боку прокурора, суд розглянув справу у спрощеному порядку відповідно до частини третьої статті 349 КПК України.

Прокурор просив визнати обвинуваченого винним і призначити йому п’ять років позбавлення волі з подальшим звільненням від відбування покарання з випробуванням. Захист наполягав на врахуванні пом’якшуючих обставин, зокрема щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, позитивної характеристики, відсутності судимостей, наявності на утриманні неповнолітніх дітей і повернення до проходження військової служби.

Мотиви та рішення суду

Призначаючи покарання, суд виходив із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації. Суд врахував характер і тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини його вчинення в умовах воєнного стану, дані про особу винного та його посткримінальну поведінку.

Суд не встановив обставин, що обтяжують покарання, і визнав пом’якшуючими щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. З урахуванням цього суд дійшов висновку, що виправлення засудженого можливе без реального відбування покарання, із застосуванням інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У підсумку суд визнав військовослужбовця винним за частиною четвертою статті 409 КК України, призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі та звільнив його від відбування цього покарання з випробуванням строком на один рік, поклавши обов’язки, передбачені статтею 76 КК України. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

