Суд во Львовской области вынес приговор солдату, который купил справку ВЛК в телеграме для увольнения со службы

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал военнослужащего виновным в уклонении от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, совершенном в условиях военного положения. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил осужденного от его реального отбывания с испытательным сроком на один год.

Мобилизованный солдат, который проходил службу в воинской части во Львовской области, пытался уволиться из Вооруженных сил по состоянию здоровья, использовав поддельную справку ВВК, приобретенную через телеграм-канал. На основании этого документа он подал рапорт об увольнении и в течение нескольких дней фактически не исполнял обязанности военной службы. После выявления подделки военнослужащего восстановили на службе, а его действия стали предметом уголовного производства.

Обстоятельства дела №456/5652/25

Суд пришел к выводу, что обвиняемый, проходя военную службу по мобилизации в воинской части, умышленно действовал с целью уклонения от выполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения. Он приобрел у неустановленного лица заведомо поддельное свидетельство о болезни, которое содержало недостоверные сведения о его непригодности к военной службе.

В дальнейшем этот документ был приобщен к рапорту об увольнении по состоянию здоровья. В период с 5 по 10 июня 2025 года обвиняемый не исполнял служебные обязанности и распоряжался временем по собственному усмотрению, ожидая оформления приказа об увольнении. Впоследствии достоверность поданных документов вызвала сомнения, в связи с чем военнослужащего восстановили на службе, а материалы передали в органы досудебного расследования.

Квалификация и позиции сторон

Действия обвиняемого суд квалифицировал по части четвертой статьи 409 Уголовного кодекса Украины как уклонение от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, совершенное в условиях военного положения.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и согласился с правовой квалификацией. С учетом этого, а также при отсутствии возражений со стороны прокурора, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке в соответствии с частью третьей статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему пять лет лишения свободы с последующим освобождением от отбывания наказания с испытанием. Защита настаивала на учете смягчающих обстоятельств, в частности искреннего раскаяния, активного содействия раскрытию преступления, положительной характеристики, отсутствия судимостей, наличия на иждивении несовершеннолетних детей и возвращения к прохождению военной службы.

Мотивы и решение суда

Назначая наказание, суд исходил из принципов законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации. Суд учел характер и тяжесть совершенного уголовного правонарушения, обстоятельства его совершения в условиях военного положения, данные о личности виновного и его посткриминальное поведение.

Суд не установил обстоятельств, отягчающих наказание, и признал смягчающими искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. С учетом этого суд пришел к выводу, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания с применением института освобождения от отбывания наказания с испытанием.

В итоге суд признал военнослужащего виновным по части четвертой статьи 409 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы и освободил его от отбывания этого наказания с испытательным сроком на один год, возложив обязанности, предусмотренные статьей 76 Уголовного кодекса Украины. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

