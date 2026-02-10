Ухилення від акцизного податку: апеляційний суд дозволив арешт майна у тютюновій справі

Чернівецький апеляційний суд став на бік прокуратури та дозволив арешт майна у справі про нелегальне виробництво сигарет, де слідство інкримінує ухилення від сплати акцизу на понад 11 млн грн.

Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував ухвалу слідчого судді про відмову в накладенні арешту на майно, вилучене у межах кримінального провадження щодо незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів.

Обставини кримінального провадження та результати слідства

Згідно з матеріалами кримінального провадження, під час досудового розслідування за результатами оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України була встановлена причетність мешканців Дністровського району Чернівецької області та м. Кременчук Полтавської області до незаконного вирощування тютюну на території Чернівецької області, його переробки, ферментації та збуту, а також до діяльності підпільного виробництва сигарет. Одним із таких виробництв є товариство, розташоване у Полтавській області.

У листопаді 2025 року детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області під час санкціонованих обшуків у житлових і нежитлових приміщеннях у м. Кременчуку Полтавської області вилучили виробниче обладнання для виготовлення та пакування тютюнових виробів, сигарети, пакувальні матеріали, грошові кошти, документи, чорнові записи та мобільні телефони, які визнані речовими доказами.

Органом обвинувачення було також встановлено, що службові особи даного товариства, розташованого в м. Кременчук, за попередньою змовою з засновниками та іншим залученими до протиправної діяльності особами, протягом квітня-листопада 2025 року ухилялися від сплати акцизного податку на загальну суму понад 11 млн грн, шляхом незаконного виготовлення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів – сигарет без фільтру. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України, було розпочате досудове розслідування та обидва кримінальні провадження були об’єднані в одне.

Позиція суду та підстави для арешту майна

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора, слідчий суддя посилався на те, що арешт майна вже застосовувався у межах первісного кримінального провадження та був скасований, а під час повторного звернення прокурор не навів нових обставин або підстав, які б обґрунтовували необхідність накладення арешту на майно у межах об’єднаного кримінального провадження.

Проте, апеляційний суд не погодився з таким висновком слідчого судді, оскільки внаслідок об’єднання кримінальних проваджень в одне відбулася зміна правової кваліфікації діянь та були встановлені нові обставини. На даний час проводиться 18 судових експертиз, призначених на підставі відповідних постанов органу досудового розслідування, а повернення майна унеможливить завершення цих експертиз та може призвести до його знищення, приховування або відчуження.

За цих обставин, Чернівецький апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора, наклав арешт на вилучене майно та у своїй ухвалі зауважив, що негативних наслідків від застосування арешту майна, які могли б істотно порушити права чи законні інтереси інших осіб, колегія суддів не встановила.

