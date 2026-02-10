  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Уклонение от акцизного налога: апелляционный суд разрешил арест имущества по табачному делу

21:24, 10 февраля 2026
Черновицкий апелляционный суд принял сторону прокуратуры и разрешил арест имущества по делу о нелегальном производстве сигарет, где следствие инкриминирует уклонение от уплаты акциза более чем на 11 млн грн.
Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил постановление следственного судьи об отказе в наложении ареста на имущество, изъятое в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления и сбыта табачных изделий.

Обстоятельства уголовного производства и результаты следствия

Согласно материалам уголовного производства, в ходе досудебного расследования по результатам оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины была установлена причастность жителей Днестровского района Черновицкой области и г. Кременчуг Полтавской области к незаконному выращиванию табака на территории Черновицкой области, его переработке, ферментации и сбыту, а также к деятельности подпольного производства сигарет. Одним из таких производств является общество, расположенное в Полтавской области.

В ноябре 2025 года детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области во время санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях в г. Кременчуге Полтавской области изъяли производственное оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, сигареты, упаковочные материалы, денежные средства, документы, черновые записи и мобильные телефоны, которые признаны вещественными доказательствами.

Органом обвинения также было установлено, что должностные лица данного общества, расположенного в г. Кременчуг, по предварительному сговору с учредителями и другими привлеченными к противоправной деятельности лицами, в период с апреля по ноябрь 2025 года уклонялись от уплаты акцизного налога на общую сумму свыше 11 млн грн путем незаконного изготовления с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров — сигарет без фильтра. По признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) УК Украины, было начато досудебное расследование, а оба уголовных производства были объединены в одно.

Позиция суда и основания для ареста имущества

Отказывая в удовлетворении ходатайства прокурора, следственный судья ссылался на то, что арест имущества уже применялся в рамках первоначального уголовного производства и был отменен, а при повторном обращении прокурор не привел новых обстоятельств или оснований, которые бы обосновывали необходимость наложения ареста на имущество в рамках объединенного уголовного производства.

Однако апелляционный суд не согласился с таким выводом следственного судьи, поскольку в результате объединения уголовных производств в одно произошла смена правовой квалификации деяний и были установлены новые обстоятельства. В настоящее время проводится 18 судебных экспертиз, назначенных на основании соответствующих постановлений органа досудебного расследования, а возврат имущества сделает невозможным завершение этих экспертиз и может привести к его уничтожению, сокрытию или отчуждению.

При таких обстоятельствах Черновицкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора, наложил арест на изъятое имущество и в своем постановлении отметил, что негативных последствий от применения ареста имущества, которые могли бы существенно нарушить права или законные интересы других лиц, судом не установлено.

суд апелляция судебная практика бюро экономической безопасности

