Уклонение от акцизного налога: апелляционный суд разрешил арест имущества по табачному делу

Черновицкий апелляционный суд принял сторону прокуратуры и разрешил арест имущества по делу о нелегальном производстве сигарет, где следствие инкриминирует уклонение от уплаты акциза более чем на 11 млн грн.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил постановление следственного судьи об отказе в наложении ареста на имущество, изъятое в рамках уголовного производства по факту незаконного изготовления и сбыта табачных изделий.

Обстоятельства уголовного производства и результаты следствия

Согласно материалам уголовного производства, в ходе досудебного расследования по результатам оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины была установлена причастность жителей Днестровского района Черновицкой области и г. Кременчуг Полтавской области к незаконному выращиванию табака на территории Черновицкой области, его переработке, ферментации и сбыту, а также к деятельности подпольного производства сигарет. Одним из таких производств является общество, расположенное в Полтавской области.

В ноябре 2025 года детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области во время санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях в г. Кременчуге Полтавской области изъяли производственное оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, сигареты, упаковочные материалы, денежные средства, документы, черновые записи и мобильные телефоны, которые признаны вещественными доказательствами.

Органом обвинения также было установлено, что должностные лица данного общества, расположенного в г. Кременчуг, по предварительному сговору с учредителями и другими привлеченными к противоправной деятельности лицами, в период с апреля по ноябрь 2025 года уклонялись от уплаты акцизного налога на общую сумму свыше 11 млн грн путем незаконного изготовления с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров — сигарет без фильтра. По признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) УК Украины, было начато досудебное расследование, а оба уголовных производства были объединены в одно.

Позиция суда и основания для ареста имущества

Отказывая в удовлетворении ходатайства прокурора, следственный судья ссылался на то, что арест имущества уже применялся в рамках первоначального уголовного производства и был отменен, а при повторном обращении прокурор не привел новых обстоятельств или оснований, которые бы обосновывали необходимость наложения ареста на имущество в рамках объединенного уголовного производства.

Однако апелляционный суд не согласился с таким выводом следственного судьи, поскольку в результате объединения уголовных производств в одно произошла смена правовой квалификации деяний и были установлены новые обстоятельства. В настоящее время проводится 18 судебных экспертиз, назначенных на основании соответствующих постановлений органа досудебного расследования, а возврат имущества сделает невозможным завершение этих экспертиз и может привести к его уничтожению, сокрытию или отчуждению.

При таких обстоятельствах Черновицкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора, наложил арест на изъятое имущество и в своем постановлении отметил, что негативных последствий от применения ареста имущества, которые могли бы существенно нарушить права или законные интересы других лиц, судом не установлено.

