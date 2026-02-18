Взяли 42 тисячі за ремонт Audi і нічого не зробили: як суд покарав майстра СТО за обман клієнтки

Працівник автосервісу отримав передоплату на особисту банківську картку, ремонт фактично не провів і повернув лише частину коштів.

Мешканка Дніпропетровщини віддала свій автомобіль Audi A6 на ремонт до місцевої станції технічного обслуговування та перерахувала майстру 42 тисячі гривень за нібито закупівлю деталей і роботу. Однак машину так і не відремонтували, а більшу частину коштів їй не повернули. За ці дії П`ятихатський районний суд Дніпропетровської області визнав працівника СТО винним у шахрайстві, призначив два роки обмеження волі з іспитовим строком та зобов’язав компенсувати завдану шкоду.

Обставини справи №190/1672/25

За матеріалами провадження, 3 січня 2023 року потерпіла звернулася на станцію технічного обслуговування у місті П’ятихатки для ремонту свого автомобіля Audi A6. Автомобіль мав проблеми з коробкою передач.

Працівник СТО запропонував провести ремонт і повідомив про необхідність передоплати для закупівлі деталей. Водночас, замість офіційного рахунку підприємства він надав реквізити власної банківської картки АТ «Універсал Банк».

4 січня 2023 року чоловік потерпілої перерахував 20 000 гривень на картку обвинуваченого через застосунок «Приват24». Згодом, 28 січня, після повідомлення про нібито додаткові витрати, було здійснено ще один переказ — 22 000 гривень.

Суд встановив, що насправді ремонт автомобіля не проводився. Транспортний засіб тривалий час перебував на території СТО, після чого був забраний і відремонтований на іншій станції технічного обслуговування.

Лише 26 липня 2023 року обвинувачений повернув потерпілій 5 000 гривень. Решту — 37 000 гривень — він залишив собі та розпорядився ними на власний розсуд.

Правова кваліфікація

Вину обвинуваченого суд визнав доведеною на підставі: повного визнання вини; показань потерпілої та свідків; банківських документів щодо переказів коштів; даних тимчасового доступу до інформації з банківських установ; відомостей мобільного оператора про телефонні з’єднання; переписки у месенджері Viber.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого утворюють склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Правопорушення віднесене до категорії кримінальних проступків (ст. 12 КК України).

Серед пом’якшуючих обставин суд врахував щире каяття. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Покарання та цивільний позов

Суд призначив покарання у виді двох років обмеження волі.

Водночас, на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

На нього покладено обов’язки, передбачені ст. 76 КК України, зокрема: періодично з’являтися до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати за межі України без погодження.

Цивільний позов потерпілої задоволено повністю. З обвинуваченого стягнуто: 37 000 гривень матеріальної шкоди; 10 000 гривень моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення через П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області.

Якщо апеляційну скаргу не буде подано, вирок набирає законної сили після спливу строку на оскарження. У разі подання апеляції — після рішення суду апеляційної інстанції.

