Взяли 42 тысячи за ремонт Audi и ничего не сделали: как суд наказал мастера СТО за обман клиентки

15:24, 18 февраля 2026
Работник автосервиса получил предоплату на личную банковскую карту, ремонт фактически не провел и вернул лишь часть средств.
Жительница Днепропетровской области отдала свой автомобиль Audi A6 на ремонт на местную станцию технического обслуживания и перечислила мастеру 42 тысячи гривен якобы на закупку деталей и работу. Однако машину так и не отремонтировали, а большую часть средств ей не вернули. За эти действия Пятихатский районный суд Днепропетровской области признал работника СТО виновным в мошенничестве, назначил два года ограничения свободы с испытательным сроком и обязал компенсировать причиненный ущерб.

Обстоятельства дела №190/1672/25

По материалам производства, 3 января 2023 года потерпевшая обратилась на станцию технического обслуживания в городе Пятихатки для ремонта своего автомобиля Audi A6. Автомобиль имел проблемы с коробкой передач.

Работник СТО предложил провести ремонт и сообщил о необходимости предоплаты для закупки деталей. В то же время вместо официального счета предприятия он предоставил реквизиты собственной банковской карты АО «Универсал Банк».

4 января 2023 года муж потерпевшей перечислил 20 000 гривен на карту обвиняемого через приложение «Приват24». Позже, 28 января, после сообщения о якобы дополнительных расходах, был осуществлен еще один перевод — 22 000 гривен.

Суд установил, что фактически ремонт автомобиля не проводился. Транспортное средство длительное время находилось на территории СТО, после чего было забрано и отремонтировано на другой станции технического обслуживания.

Только 26 июля 2023 года обвиняемый вернул потерпевшей 5 000 гривен. Остальные — 37 000 гривен — он оставил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.

Правовая квалификация

Вину обвиняемого суд признал доказанной на основании: полного признания вины; показаний потерпевшей и свидетелей; банковских документов о переводах средств; данных временного доступа к информации банковских учреждений; сведений мобильного оператора о телефонных соединениях; переписки в мессенджере Viber.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество).

Правонарушение отнесено к категории уголовных проступков (ст. 12 УК Украины).

Среди смягчающих обстоятельств суд учел искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Наказание и гражданский иск

Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

В то же время на основании ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

На него возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, в частности: периодически являться в орган пробации; сообщать об изменении места жительства или работы; не выезжать за пределы Украины без согласования.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен полностью. С обвиняемого взыскано: 37 000 гривен материального ущерба; 10 000 гривен морального вреда.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня провозглашения через Пятихатский районный суд Днепропетровской области.

Если апелляционная жалоба не будет подана, приговор вступает в законную силу после истечения срока на обжалование. В случае подачи апелляции — после решения суда апелляционной инстанции.

