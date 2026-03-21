Неможливість окремого апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про повернення без розгляду заяви про передачу справи до іншого суду — постанова ВС

Верховний Суд: у вичерпному переліку ухвал, на які може бути подано апеляційну скаргу окремо від рішення суду, не зазначено ухвали про повернення заяви про передачу справи до іншого суду.

Ухвала суду першої інстанції про повернення без розгляду заяви про передачу адміністративної справи за підсудністю до іншого суду не підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення по суті спору, оскільки така ухвала не перешкоджає подальшому провадженню у справі, не обмежує доступ до суду та не унеможливлює поновлення прав учасника процесу іншим способом (повторне звернення з аналогічною заявою або включення заперечень до апеляційної скарги на остаточне рішення суду).

5 лютого 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Особа_1 на ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 23 квітня 2025 року та ухвалу Сьомого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2025 року у справі № 826/13508/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - арбітражного керуючого, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Служби безпеки України, про визнання незаконним і скасування наказу.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У провадженні Хмельницького окружного адміністративного суду перебувала справа за позовом ТОВ до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України про визнання незаконним та скасування наказу в частині, за участю арбітражного керуючого та СБУ як третіх осіб. Арбітражний керуючий звернувся до суду першої інстанції із заявою про передачу матеріалів цієї справи до господарського суду для розгляду в межах справи про банкрутство товариства. Суд ухвалою повернув заяву без розгляду. Апеляційний суд, розглянувши скаргу арбітражного керуючого, закрив апеляційне провадження, дійшовши висновку, що ухвала якою відмовлено в передачі справи за підсудністю до іншого суду в апеляційному порядку не оскаржується окремо від рішення суду, прийнятого по суті спору.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Як вбачається зі змісту статті 294 КАС України, у вичерпному переліку ухвал, на які може бути подано апеляційну скаргу окремо від рішення суду, не зазначено ухвали про повернення заяви про передачу справи до іншого суду. Повернення без розгляду заяви про передачу справи до іншого суду не перешкоджає повторному зверненню з заявою до суду з цього питання.

Тобто у разі, якщо заявник не погоджується з ухвалою суду першої інстанції про повернення без розгляду його заяви про передачу справи до іншого суду, він має можливість як повторно звернутися з відповідною заявою до суду, так і висловити свою позицію в доводах апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, ухваленого по суті спору, що свідчить про можливість скаржника (апелянта) поновити свої права в інший спосіб, аніж шляхом апеляційного оскарження ухвали про повернення зави про передачу справи до іншого суду окремо від рішення суду.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 5 лютого 2026 року у справі №826/13508/16 можна ознайомитися за посиланням.

