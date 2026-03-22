  1. Судова практика
  2. / В Україні

Діти є, але доглядати не можуть: суд в Одесі зобов’язав ТЦК надати відстрочку онуку для догляду за дідом

18:23, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наявність родичів першого ступеня не виключає відстрочку, якщо вони фактично не можуть забезпечити догляд.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд рішенням у справі №420/41488/25 визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який здійснює догляд за дідом — особою з інвалідністю ІІ групи. Суд не лише скасував рішення комісії, а й обрав прямий спосіб захисту — зобов’язав надати відстрочку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Позивач звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації на підставі пункту 14 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як особа, що здійснює постійний догляд за дідом з інвалідністю ІІ групи.

На підтвердження заяви він подав документи, передбачені Порядком №560, зокрема:

  • довідку МСЕК та інші документи, що підтверджують інвалідність діда і потребу в постійному догляді;
  • акт про здійснення догляду;
  • документи про родинні зв’язки;
  • підтвердження отримання компенсації за догляд;
  • медичні документи щодо батька позивача (інвалідність ІІІ групи).

Комісія при ТЦК відмовила у наданні відстрочки (протокол №57 від 26.11.2025), пославшись на те, що у особи з інвалідністю є члени сім’ї першого ступеня споріднення (діти), які повинні здійснювати догляд.

Позиції сторін

Позивач зазначав, що фактично є єдиною особою, здатною здійснювати догляд, оскільки:

  • один із дітей особи з інвалідністю має інвалідність (за матеріалами справи — ІІІ групи);
  • інша дитина є пенсіонером за віком.

Відповідач (ТЦК) наполягав, що наявність родичів першого ступеня споріднення виключає право на відстрочку.

Оцінка суду

Одеський окружний адміністративний суд, аналізуючи положення пункту 14 частини 1 статті 23 Закону №3543-ХІІ та Порядку №560, сформулював такі ключові підходи.

1. Наявність родичів — не лише формальний критерій

Умова щодо відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення підлягає оцінці не формально, а з урахуванням їх фактичної здатності здійснювати догляд.

2. Непрацездатність має значення

Особи з інвалідністю та особи пенсійного віку є непрацездатними. За встановлених у справі обставин суд дійшов висновку, що вони об’єктивно не можуть забезпечити належний догляд за особою з інвалідністю ІІ групи.

3. Тлумачення норми — на користь особи

Суд застосував підхід in dubio pro persona, зазначивши, що у разі сумнівів норми мають тлумачитися таким чином, щоб забезпечити ефективний захист прав особи, яка потребує догляду.

4. Докази були достатніми

Подані позивачем документи повністю відповідали вимогам Порядку №560 і підтверджували право на відстрочку.

У підсумку суд встановив, що інших осіб, які б могли здійснювати догляд за дідом, фактично немає.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці; зобов’язав відповідний орган надати позивачу відстрочку від призову за мобілізацією; стягнув із відповідача судові витрати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса судова практика мобілізація відстрочка



Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]