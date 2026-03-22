Діти є, але доглядати не можуть: суд в Одесі зобов’язав ТЦК надати відстрочку онуку для догляду за дідом

Наявність родичів першого ступеня не виключає відстрочку, якщо вони фактично не можуть забезпечити догляд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд рішенням у справі №420/41488/25 визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який здійснює догляд за дідом — особою з інвалідністю ІІ групи. Суд не лише скасував рішення комісії, а й обрав прямий спосіб захисту — зобов’язав надати відстрочку.

Обставини справи

Позивач звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації на підставі пункту 14 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як особа, що здійснює постійний догляд за дідом з інвалідністю ІІ групи.

На підтвердження заяви він подав документи, передбачені Порядком №560, зокрема:

довідку МСЕК та інші документи, що підтверджують інвалідність діда і потребу в постійному догляді;

акт про здійснення догляду;

документи про родинні зв’язки;

підтвердження отримання компенсації за догляд;

медичні документи щодо батька позивача (інвалідність ІІІ групи).

Комісія при ТЦК відмовила у наданні відстрочки (протокол №57 від 26.11.2025), пославшись на те, що у особи з інвалідністю є члени сім’ї першого ступеня споріднення (діти), які повинні здійснювати догляд.

Позиції сторін

Позивач зазначав, що фактично є єдиною особою, здатною здійснювати догляд, оскільки:

один із дітей особи з інвалідністю має інвалідність (за матеріалами справи — ІІІ групи);

інша дитина є пенсіонером за віком.

Відповідач (ТЦК) наполягав, що наявність родичів першого ступеня споріднення виключає право на відстрочку.

Оцінка суду

Одеський окружний адміністративний суд, аналізуючи положення пункту 14 частини 1 статті 23 Закону №3543-ХІІ та Порядку №560, сформулював такі ключові підходи.

1. Наявність родичів — не лише формальний критерій

Умова щодо відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення підлягає оцінці не формально, а з урахуванням їх фактичної здатності здійснювати догляд.

2. Непрацездатність має значення

Особи з інвалідністю та особи пенсійного віку є непрацездатними. За встановлених у справі обставин суд дійшов висновку, що вони об’єктивно не можуть забезпечити належний догляд за особою з інвалідністю ІІ групи.

3. Тлумачення норми — на користь особи

Суд застосував підхід in dubio pro persona, зазначивши, що у разі сумнівів норми мають тлумачитися таким чином, щоб забезпечити ефективний захист прав особи, яка потребує догляду.

4. Докази були достатніми

Подані позивачем документи повністю відповідали вимогам Порядку №560 і підтверджували право на відстрочку.

У підсумку суд встановив, що інших осіб, які б могли здійснювати догляд за дідом, фактично немає.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці; зобов’язав відповідний орган надати позивачу відстрочку від призову за мобілізацією; стягнув із відповідача судові витрати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.