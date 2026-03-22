Дети есть, но ухаживать не могут: суд в Одессе обязал ТЦК предоставить отсрочку внуку для ухода за дедом

Наличие родственников первой степени родства не исключает отсрочку, если они фактически не могут обеспечить уход.

Одесский окружной административный суд решением по делу №420/41488/25 признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки военнообязанному, который осуществляет уход за дедом — лицом с инвалидностью II группы. Суд не только отменил решение комиссии, но и избрал прямой способ защиты — обязал предоставить отсрочку.

Обстоятельства дела

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 14 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, осуществляющее постоянный уход за дедом с инвалидностью II группы.

В подтверждение заявления он подал документы, предусмотренные Порядком №560, в частности:

справку МСЭК и другие документы, подтверждающие инвалидность деда и необходимость постоянного ухода;

акт об осуществлении ухода;

документы о родственных связях;

подтверждение получения компенсации за уход;

медицинские документы в отношении отца истца (инвалидность III группы).

Комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки (протокол №57 от 26.11.2025), сославшись на то, что у лица с инвалидностью имеются члены семьи первой степени родства (дети), которые должны осуществлять уход.

Позиции сторон

Истец указывал, что фактически является единственным лицом, способным осуществлять уход, поскольку:

один из детей лица с инвалидностью имеет инвалидность (по материалам дела — III группы);

другой ребенок является пенсионером по возрасту.

Ответчик (ТЦК) настаивал, что наличие родственников первой степени родства исключает право на отсрочку.

Оценка суда

Одесский окружной административный суд, анализируя положения пункта 14 части 1 статьи 23 Закона №3543-ХII и Порядка №560, сформулировал следующие ключевые подходы.

1. Наличие родственников — не только формальный критерий

Условие отсутствия членов семьи первой степени родства подлежит оценке не формально, а с учетом их фактической способности осуществлять уход.

2. Нетрудоспособность имеет значение

Лица с инвалидностью и лица пенсионного возраста являются нетрудоспособными. При установленных по делу обстоятельствах суд пришел к выводу, что они объективно не могут обеспечить надлежащий уход за лицом с инвалидностью II группы.

3. Толкование нормы — в пользу лица

Суд применил подход in dubio pro persona, указав, что в случае сомнений нормы должны толковаться таким образом, чтобы обеспечить эффективную защиту прав лица, нуждающегося в уходе.

4. Доказательства были достаточными

Представленные истцом документы полностью соответствовали требованиям Порядка №560 и подтверждали право на отсрочку.

В итоге суд установил, что иных лиц, которые могли бы осуществлять уход за дедом, фактически нет.

Решение суда

Одесский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке; обязал соответствующий орган предоставить истцу отсрочку от призыва по мобилизации; взыскал с ответчика судебные расходы.

