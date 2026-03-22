Дети есть, но ухаживать не могут: суд в Одессе обязал ТЦК предоставить отсрочку внуку для ухода за дедом

18:23, 22 марта 2026
Наличие родственников первой степени родства не исключает отсрочку, если они фактически не могут обеспечить уход.
Дети есть, но ухаживать не могут: суд в Одессе обязал ТЦК предоставить отсрочку внуку для ухода за дедом
Одесский окружной административный суд решением по делу №420/41488/25 признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки военнообязанному, который осуществляет уход за дедом — лицом с инвалидностью II группы. Суд не только отменил решение комиссии, но и избрал прямой способ защиты — обязал предоставить отсрочку.

Обстоятельства дела

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 14 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, осуществляющее постоянный уход за дедом с инвалидностью II группы.

В подтверждение заявления он подал документы, предусмотренные Порядком №560, в частности:

  • справку МСЭК и другие документы, подтверждающие инвалидность деда и необходимость постоянного ухода;
  • акт об осуществлении ухода;
  • документы о родственных связях;
  • подтверждение получения компенсации за уход;
  • медицинские документы в отношении отца истца (инвалидность III группы).

Комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки (протокол №57 от 26.11.2025), сославшись на то, что у лица с инвалидностью имеются члены семьи первой степени родства (дети), которые должны осуществлять уход.

Позиции сторон

Истец указывал, что фактически является единственным лицом, способным осуществлять уход, поскольку:

  • один из детей лица с инвалидностью имеет инвалидность (по материалам дела — III группы);
  • другой ребенок является пенсионером по возрасту.

Ответчик (ТЦК) настаивал, что наличие родственников первой степени родства исключает право на отсрочку.

Оценка суда

Одесский окружной административный суд, анализируя положения пункта 14 части 1 статьи 23 Закона №3543-ХII и Порядка №560, сформулировал следующие ключевые подходы.

1. Наличие родственников — не только формальный критерий

Условие отсутствия членов семьи первой степени родства подлежит оценке не формально, а с учетом их фактической способности осуществлять уход.

2. Нетрудоспособность имеет значение

Лица с инвалидностью и лица пенсионного возраста являются нетрудоспособными. При установленных по делу обстоятельствах суд пришел к выводу, что они объективно не могут обеспечить надлежащий уход за лицом с инвалидностью II группы.

3. Толкование нормы — в пользу лица

Суд применил подход in dubio pro persona, указав, что в случае сомнений нормы должны толковаться таким образом, чтобы обеспечить эффективную защиту прав лица, нуждающегося в уходе.

4. Доказательства были достаточными

Представленные истцом документы полностью соответствовали требованиям Порядка №560 и подтверждали право на отсрочку.

В итоге суд установил, что иных лиц, которые могли бы осуществлять уход за дедом, фактически нет.

Решение суда

Одесский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке; обязал соответствующий орган предоставить истцу отсрочку от призыва по мобилизации; взыскал с ответчика судебные расходы.

