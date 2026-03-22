Військовозобов’язаний намагався поновити відстрочку поштою і двічі звертався до ТЦК — суд відмовив у позові

Позивач надсилав заяви поштою, тоді як закон вимагає звернення через ЦНАП або електронний кабінет.

Запорізький окружний адміністративний суд розглянув справу, в якій військовозобов’язаний оскаржував дії ТЦК через ненадання йому відстрочки від мобілізації. Позивач стверджував, що його заяву фактично не розглянули, а рішення — ні про надання, ні про відмову — ухвалено не було.

Після завершення попередньої відстрочки заявник двічі звертався до ТЦК із проханням надати нову — надсилав заяви разом із документами звичайною поштою. Водночас чинний порядок передбачає інший механізм: або подання через електронний кабінет, або особисте звернення через центр надання адміністративних послуг.

Суд дійшов висновку, що проблема полягала не у бездіяльності органів, а у способі звернення самого заявника. Оскільки він подав заяву не у визначений законом спосіб, обов’язку розглядати її по суті у відповідачів не виникло.

Обставини справи №280/10948/25

Позивач раніше отримував відстрочку від призову на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Останній строк її дії завершився 5 листопада 2025 року.

Після цього він двічі — 5 та 27 листопада 2025 року — звернувся із заявами про надання нової відстрочки до відповідного ТЦК. Заяви разом із підтвердними документами були надіслані поштовим зв’язком.

У відповідь орган повідомив заявника про необхідність подання заяви особисто через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) відповідно до чинного порядку. Відповідні листи були направлені рекомендованою поштою, однак не були отримані позивачем і повернулися відправнику.

Вважаючи, що його заяву не розглянуто та рішення не ухвалено, позивач звернувся до суду з вимогами: визнати бездіяльність протиправною та зобов’язати відповідачів розглянути заяву по суті.

Позиція відповідачів

Відповідачі заперечували проти позову, зазначаючи, що:

рішення про надання відстрочки ухвалюють комісії, утворені при районних територіальних центрах комплектування, тоді як обласний центр не є належним суб’єктом прийняття такого рішення;

позивач не дотримався встановленого порядку звернення, оскільки подав заяви поштою, тоді як законодавство передбачає інші способи подання.

Зокрема, з урахуванням змін до постанови КМУ №560, внесених постановою №1364, подання заяви можливе: або через електронний кабінет призовника; або особисто через ЦНАП.

Подання документів поштовим зв’язком цим порядком не передбачене.

Оцінка суду

Суд проаналізував положення законодавства у сфері мобілізації та підзаконні нормативні акти й дійшов таких висновків.

1. Виключний порядок подання заяви

Нормативно встановлено два способи реалізації права на відстрочку:

шляхом подання запиту через електронний кабінет;

шляхом особистого звернення через центр надання адміністративних послуг.

2. Поштове звернення не відповідає встановленій процедурі

Надсилання заяви поштою не передбачене Порядком №560. Відповідно, таке звернення не є належним способом ініціювання процедури розгляду питання про надання відстрочки.

3. Відсутність обов’язку розгляду заяви по суті

Оскільки звернення не було подане у визначений законодавством спосіб, воно не породжує обов’язку суб’єкта владних повноважень розглядати заяву в процедурі, передбаченій для надання відстрочки, та ухвалювати рішення комісії.

Водночас відповідач надав заявнику роз’яснення щодо належного способу подання заяви.

4. Відсутність протиправної бездіяльності

За таких обставин відсутність рішення про надання або відмову у відстрочці не може кваліфікуватися як протиправна бездіяльність, оскільки звернення не було подане відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог та відмовив у задоволенні позову повністю.

