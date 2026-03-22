Военнообязанный пытался продлить отсрочку по почте и дважды обращался в ТЦК — суд отказал в иске

Истец направлял заявления по почте, тогда как закон требует обращения через ЦНАП или электронный кабинет.

Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело, в котором военнообязанный обжаловал действия ТЦК в связи с непредоставлением ему отсрочки от мобилизации. Истец утверждал, что его заявление фактически не было рассмотрено, а решение — ни о предоставлении, ни об отказе — принято не было.

После окончания предыдущей отсрочки заявитель дважды обращался в ТЦК с просьбой предоставить новую — направлял заявления вместе с документами обычной почтой. В то же время действующий порядок предусматривает иной механизм: либо подача через электронный кабинет, либо личное обращение через центр предоставления административных услуг.

Суд пришел к выводу, что проблема заключалась не в бездействии органов, а в способе обращения самого заявителя. Поскольку он подал заявление не в установленный законом способ, обязанности рассматривать его по существу у ответчиков не возникло.

Обстоятельства дела №280/10948/25

Истец ранее получал отсрочку от призыва на основании пункта 5 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Последний срок ее действия завершился 5 ноября 2025 года.

После этого он дважды — 5 и 27 ноября 2025 года — обратился с заявлениями о предоставлении новой отсрочки в соответствующий ТЦК. Заявления вместе с подтверждающими документами были направлены почтовой связью.

В ответ орган уведомил заявителя о необходимости подачи заявления лично через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в соответствии с действующим порядком. Соответствующие письма были направлены заказной почтой, однако не были получены истцом и вернулись отправителю.

Считая, что его заявление не рассмотрено и решение не принято, истец обратился в суд с требованиями: признать бездействие противоправным и обязать ответчиков рассмотреть заявление по существу.

Позиция ответчиков

Ответчики возражали против иска, указывая, что:

решение о предоставлении отсрочки принимают комиссии, созданные при районных территориальных центрах комплектования, тогда как областной центр не является надлежащим субъектом принятия такого решения;

истец не соблюдал установленный порядок обращения, поскольку подавал заявления по почте, тогда как законодательство предусматривает иные способы подачи.

В частности, с учетом изменений в постановление КМУ №560, внесенных постановлением №1364, подача заявления возможна: либо через электронный кабинет призывника; либо лично через ЦНАП.

Подача документов почтовой связью данным порядком не предусмотрена.

Оценка суда

Суд проанализировал положения законодательства в сфере мобилизации и подзаконные нормативные акты и пришел к следующим выводам.

1. Исключительный порядок подачи заявления

Нормативно установлены два способа реализации права на отсрочку:

путем подачи запроса через электронный кабинет;

путем личного обращения через центр предоставления административных услуг.

2. Почтовое обращение не соответствует установленной процедуре

Направление заявления по почте не предусмотрено Порядком №560. Соответственно, такое обращение не является надлежащим способом инициирования процедуры рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки.

3. Отсутствие обязанности рассмотрения заявления по существу

Поскольку обращение не было подано в установленный законодательством способ, оно не порождает обязанности субъекта властных полномочий рассматривать заявление в процедуре, предусмотренной для предоставления отсрочки, и принимать решение комиссии.

В то же время ответчик предоставил заявителю разъяснения относительно надлежащего способа подачи заявления.

4. Отсутствие противоправного бездействия

При таких обстоятельствах отсутствие решения о предоставлении или отказе в отсрочке не может квалифицироваться как противоправное бездействие, поскольку обращение не было подано в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение суда

Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований и отказал в удовлетворении иска полностью.

