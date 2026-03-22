Военнообязанный пытался продлить отсрочку по почте и дважды обращался в ТЦК — суд отказал в иске
Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело, в котором военнообязанный обжаловал действия ТЦК в связи с непредоставлением ему отсрочки от мобилизации. Истец утверждал, что его заявление фактически не было рассмотрено, а решение — ни о предоставлении, ни об отказе — принято не было.
После окончания предыдущей отсрочки заявитель дважды обращался в ТЦК с просьбой предоставить новую — направлял заявления вместе с документами обычной почтой. В то же время действующий порядок предусматривает иной механизм: либо подача через электронный кабинет, либо личное обращение через центр предоставления административных услуг.
Суд пришел к выводу, что проблема заключалась не в бездействии органов, а в способе обращения самого заявителя. Поскольку он подал заявление не в установленный законом способ, обязанности рассматривать его по существу у ответчиков не возникло.
Обстоятельства дела №280/10948/25
Истец ранее получал отсрочку от призыва на основании пункта 5 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Последний срок ее действия завершился 5 ноября 2025 года.
После этого он дважды — 5 и 27 ноября 2025 года — обратился с заявлениями о предоставлении новой отсрочки в соответствующий ТЦК. Заявления вместе с подтверждающими документами были направлены почтовой связью.
В ответ орган уведомил заявителя о необходимости подачи заявления лично через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в соответствии с действующим порядком. Соответствующие письма были направлены заказной почтой, однако не были получены истцом и вернулись отправителю.
Считая, что его заявление не рассмотрено и решение не принято, истец обратился в суд с требованиями: признать бездействие противоправным и обязать ответчиков рассмотреть заявление по существу.
Позиция ответчиков
Ответчики возражали против иска, указывая, что:
- решение о предоставлении отсрочки принимают комиссии, созданные при районных территориальных центрах комплектования, тогда как областной центр не является надлежащим субъектом принятия такого решения;
- истец не соблюдал установленный порядок обращения, поскольку подавал заявления по почте, тогда как законодательство предусматривает иные способы подачи.
В частности, с учетом изменений в постановление КМУ №560, внесенных постановлением №1364, подача заявления возможна: либо через электронный кабинет призывника; либо лично через ЦНАП.
Подача документов почтовой связью данным порядком не предусмотрена.
Оценка суда
Суд проанализировал положения законодательства в сфере мобилизации и подзаконные нормативные акты и пришел к следующим выводам.
1. Исключительный порядок подачи заявления
Нормативно установлены два способа реализации права на отсрочку:
- путем подачи запроса через электронный кабинет;
- путем личного обращения через центр предоставления административных услуг.
2. Почтовое обращение не соответствует установленной процедуре
Направление заявления по почте не предусмотрено Порядком №560. Соответственно, такое обращение не является надлежащим способом инициирования процедуры рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки.
3. Отсутствие обязанности рассмотрения заявления по существу
Поскольку обращение не было подано в установленный законодательством способ, оно не порождает обязанности субъекта властных полномочий рассматривать заявление в процедуре, предусмотренной для предоставления отсрочки, и принимать решение комиссии.
В то же время ответчик предоставил заявителю разъяснения относительно надлежащего способа подачи заявления.
4. Отсутствие противоправного бездействия
При таких обстоятельствах отсутствие решения о предоставлении или отказе в отсрочке не может квалифицироваться как противоправное бездействие, поскольку обращение не было подано в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Решение суда
Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований и отказал в удовлетворении иска полностью.
