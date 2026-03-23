Оскарження результатів атестації прокурора: Верховний Суд окреслив межі судового контролю

КАС ВС окреслив межі: суд перевіряє законність, але не визначає результат атестації прокурора.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду частково задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора у справі щодо оскарження результатів атестації прокурора. Суд погодився з незаконністю рішення кадрової комісії та звільнення, однак скасував рішення попередніх інстанцій у частині, де комісію було зобов’язано ухвалити рішення про успішне проходження атестації. Такий спосіб захисту визнано втручанням у дискреційні повноваження.

Обставини справи №640/36525/21

Спір виник у межах реформи органів прокуратури, яка передбачає обов’язкове проходження атестації.

Позивач раніше був звільнений у 2019 році за результатами співбесіди, під час якої кадрова комісія дійшла висновку про неуспішне проходження атестації. Це рішення було скасовано судом, а прокурора поновлено на посаді.

Після поновлення позивач повторно проходив етап співбесіди. За його результатами 9 листопада 2021 року кадрова комісія знову ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації. Як підстави зазначено обставини притягнення до дисциплінарної відповідальності у 2017 році, а також отримання майнових благ — позики членом сім’ї та земельної ділянки за договором дарування.

На підставі цього рішення було видано наказ про звільнення.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали рішення кадрової комісії протиправним і скасували його. Відповідно було скасовано наказ про звільнення, позивача поновлено на посаді та стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Крім того, суди зобов’язали кадрову комісію ухвалити рішення про успішне проходження атестації як спосіб ефективного захисту порушених прав.

Оцінка Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про протиправність рішення кадрової комісії.

Суд підкреслив, що рішення про неуспішне проходження атестації повинно бути належно вмотивованим, містити конкретні обставини, посилання на докази та оцінку пояснень прокурора. У цій справі комісія фактично обмежилась констатацією «обґрунтованого сумніву», не навівши належного обґрунтування своїх висновків.

Зокрема, дисциплінарне стягнення, на яке посилалася комісія, було достроково зняте, у зв’язку з чим позивач вважався таким, що не має дисциплінарного стягнення. Цю обставину комісія не врахувала. Крім того, суди встановили некоректне відображення пояснень позивача у рішенні.

Щодо оцінки доброчесності Верховний Суд зазначив, що комісія не пояснила, яким чином укладення договору позики або отримання земельної ділянки впливає на відповідність прокурора вимогам професійної етики та доброчесності. Рішення також не містить належної оцінки наданих позивачем пояснень і доказів.

За таких обставин рішення комісії не відповідає критеріям обґрунтованості, визначеним Кодексом адміністративного судочинства України.

Межі судового контролю

Водночас Верховний Суд окремо наголосив на межах судового контролю за рішеннями кадрових комісій.

КАС ВС підтвердив, що ухвалення рішення за результатами атестації належить до дискреційних повноважень кадрової комісії. Адміністративний суд має право перевіряти законність і обґрунтованість такого рішення, однак не вправі втручатися у процедуру оцінювання та вирішувати питання результату атестації по суті.

У цьому контексті Верховний Суд визнав помилковим підхід судів попередніх інстанцій, які зобов’язали кадрову комісію ухвалити рішення про успішне проходження атестації. Такий спосіб захисту означає перебрання судом повноважень комісії та ігнорування встановленої законом процедури, яка передбачає проведення співбесіди та голосування її членів.

Висновок

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора.

Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін у частині визнання протиправним рішення кадрової комісії, скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку.

Водночас у частині зобов’язання кадрової комісії ухвалити рішення про успішне проходження атестації ці рішення скасовано, а в задоволенні відповідної позовної вимоги відмовлено.

