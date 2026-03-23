Оспаривание результатов аттестации прокурора: Верховный Суд очертил пределы судебного контроля

20:39, 23 марта 2026
КАС ВС очертил пределы: суд проверяет законность, но не определяет результат аттестации прокурора.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда частично удовлетворил кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора по делу об оспаривании результатов аттестации прокурора. Суд согласился с незаконностью решения кадровой комиссии и увольнения, однако отменил решения судов предыдущих инстанций в части, в которой комиссию обязали принять решение об успешном прохождении аттестации. Такой способ защиты признан вмешательством в дискреционные полномочия.

Обстоятельства дела №640/36525/21

Спор возник в рамках реформы органов прокуратуры, которая предусматривает обязательное прохождение аттестации.

Истец ранее был уволен в 2019 году по результатам собеседования, в ходе которого кадровая комиссия пришла к выводу о неуспешном прохождении аттестации. Это решение было отменено судом, а прокурор восстановлен в должности.

После восстановления истец повторно проходил этап собеседования. По его результатам 9 ноября 2021 года кадровая комиссия вновь приняла решение о неуспешном прохождении аттестации. В качестве оснований указаны обстоятельства привлечения к дисциплинарной ответственности в 2017 году, а также получение имущественных благ — займа членом семьи и земельного участка по договору дарения.

На основании этого решения был издан приказ об увольнении.

Решения судов предыдущих инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций признали решение кадровой комиссии противоправным и отменили его. Соответственно был отменен приказ об увольнении, истец восстановлен в должности и взыскан средний заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того, суды обязали кадровую комиссию принять решение об успешном прохождении аттестации как способ эффективной защиты нарушенных прав.

Оценка Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о противоправности решения кадровой комиссии.

Суд подчеркнул, что решение о неуспешном прохождении аттестации должно быть надлежащим образом мотивировано, содержать конкретные обстоятельства, ссылки на доказательства и оценку объяснений прокурора. В данном деле комиссия фактически ограничилась констатацией «обоснованного сомнения», не приведя надлежащего обоснования своих выводов.

В частности, дисциплинарное взыскание, на которое ссылалась комиссия, было досрочно снято, в связи с чем истец считался не имеющим дисциплинарного взыскания. Это обстоятельство комиссия не учла. Кроме того, суды установили некорректное отражение объяснений истца в решении.

В части оценки добросовестности Верховный Суд отметил, что комиссия не объяснила, каким образом заключение договора займа или получение земельного участка влияет на соответствие прокурора требованиям профессиональной этики и добросовестности. Решение также не содержит надлежащей оценки предоставленных истцом объяснений и доказательств.

При таких обстоятельствах решение комиссии не соответствует критериям обоснованности, установленным Кодексом административного судопроизводства Украины.

Пределы судебного контроля

В то же время Верховный Суд отдельно подчеркнул пределы судебного контроля за решениями кадровых комиссий.

КАС ВС подтвердил, что принятие решения по результатам аттестации относится к дискреционным полномочиям кадровой комиссии. Административный суд вправе проверять законность и обоснованность такого решения, однако не вправе вмешиваться в процедуру оценки и решать вопрос результата аттестации по существу.

В этом контексте Верховный Суд признал ошибочным подход судов предыдущих инстанций, которые обязали кадровую комиссию принять решение об успешном прохождении аттестации. Такой способ защиты означает фактическое принятие судом полномочий комиссии и игнорирование установленной законом процедуры, предусматривающей проведение собеседования и голосование ее членов.

Вывод

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора.

Решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений в части признания противоправным решения кадровой комиссии, отмены приказа об увольнении, восстановления в должности и взыскания среднего заработка.

В то же время в части обязательства кадровой комиссии принять решение об успешном прохождении аттестации эти решения отменены, а в удовлетворении соответствующего требования отказано.

