Правило «місяць служби за три» не застосовується до дострокових пенсій учасників бойових дій — КАС ВС

Верховний Суд наголосив: для дострокової пенсії УБД діють загальні правила обчислення страхового стажу.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду підтвердив, що при призначенні дострокової пенсії за віком учасникам бойових дій страховий стаж обчислюється виключно за правилами Закону №1058-IV і не передбачає кратного обчислення періодів служби.

КАС ВС також уточнив підхід до зарахування періоду полону та шести місяців після звільнення: перший включається до страхового стажу в силу закону, другий — лише за умови сплати внесків державою. Касаційну скаргу залишено без задоволення.

Обставини справи №200/8094/24

Позивач — учасник бойових дій — звернувся до органу Пенсійного фонду із заявою про призначення дострокової пенсії за віком відповідно до пункту 4 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Попри досягнення встановленого віку, у призначенні пенсії було відмовлено через недостатній страховий стаж: за розрахунком органу Пенсійного фонду він становив 20 років і 9 місяців за необхідних 25 років.

Позивач оскаржив це рішення, вказуючи на неправильне визначення страхового стажу. Зокрема, він наполягав на:

включенні періодів військової служби під час бойових дій із застосуванням коефіцієнта «один місяць за три»;

зарахуванні періоду перебування в полоні;

включенні шести місяців після звільнення з полону;

урахуванні окремих періодів роботи та підприємницької діяльності.

Рішення судів попередніх інстанцій

Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Він визнав протиправною відмову у призначенні пенсії та зобов’язав орган Пенсійного фонду повторно розглянути заяву, врахувавши додаткові періоди страхового стажу, у тому числі із застосуванням пільгового обчислення військової служби.

Суд апеляційної інстанції змінив це рішення. Він погодився з необхідністю врахування окремих періодів, зокрема фактичного перебування в полоні, підприємницької діяльності та роботи, однак відмовив у застосуванні кратного обчислення «один місяць за три» до військової служби. Також апеляційний суд дійшов висновку про відсутність підстав для зарахування до страхового стажу шестимісячного періоду після звільнення з полону.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив постанову апеляційного суду без змін і детально обґрунтував правильність такого підходу.

Щодо кратного обчислення військової служби

Суд виходив із того, що спірні правовідносини виникли у межах солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і регулюються виключно Законом №1058-IV.

Страховий стаж у цій системі має самостійне нормативне визначення та обчислюється лише за правилами, прямо встановленими цим Законом. Водночас пільгове обчислення стажу, передбачене законодавством, що діяло раніше, застосовується виключно до пенсій за віком на пільгових умовах і пенсій за вислугу років.

Верховний Суд наголосив, що дострокова пенсія за віком для учасників бойових дій не належить до цих категорій. Відтак підстав для застосування кратного обчислення «один місяць служби за три» немає.

КАС ВС окремо підкреслив, що норми, на які посилався позивач, зокрема стаття 57 Закону №1788-XII та Положення №530, регулюють порядок обчислення вислуги років і не поширюються на визначення страхового стажу у солідарній системі.

Поширення таких правил на відносини, врегульовані Законом №1058-IV, означало б вихід за межі законодавчого регулювання та фактичне розширення обсягу пенсійних прав поза встановленими законом умовами.

Щодо періоду позбавлення особистої свободи

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що період фактичного перебування особи в полоні підлягає зарахуванню до страхового стажу.

Суд зазначив, що законодавство передбачає таке зарахування як правовий наслідок встановлення відповідного статусу особи. Такий період включається до страхового стажу в силу прямої вказівки закону і не залежить від часу, коли саме відбулося позбавлення свободи.

При цьому йдеться не про зворотну дію закону, а про застосування чинного правового регулювання до наслідків, які враховуються на момент реалізації права на пенсію.

Щодо шести місяців після звільнення з полону

У цій частині Верховний Суд підтримав висновок апеляційного суду про відсутність підстав для зарахування такого періоду до страхового стажу.

КАС ВС звернув увагу, що законодавець розмежував два різні механізми:

період фактичного позбавлення свободи зараховується до страхового стажу безумовно;

період після звільнення підлягає врахуванню лише за умови сплати страхових внесків за рахунок держави.

Обов’язок держави щодо сплати таких внесків запроваджено лише з набранням чинності відповідними змінами у 2022 році. Ці норми мають перспективний характер і пов’язані з виникненням бюджетних зобов’язань, тому не можуть застосовуватися до періодів, що передували їх запровадженню.

Відтак відсутні правові підстави для включення до страхового стажу шестимісячного періоду після звільнення позивача з полону у 2017 році.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд правильно застосував норми матеріального права та не допустив порушень процесуального законодавства.

Касаційну скаргу залишено без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції — без змін.

