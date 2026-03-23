Правило «месяц службы за три» не применяется к досрочным пенсиям участников боевых действий — КАС ВС

Верховный Суд подчеркнул: для досрочной пенсии УБД действуют общие правила исчисления страхового стажа.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда подтвердил, что при назначении досрочной пенсии по возрасту участникам боевых действий страховой стаж исчисляется исключительно по правилам Закона №1058-IV и не предусматривает кратного исчисления периодов службы.

КАС ВС также уточнил подход к зачислению периода плена и шести месяцев после освобождения: первый включается в страховой стаж в силу закона, второй — только при условии уплаты взносов государством. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Обстоятельства дела №200/8094/24

Истец — участник боевых действий — обратился в орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении досрочной пенсии по возрасту в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Несмотря на достижение установленного возраста, в назначении пенсии было отказано из-за недостаточного страхового стажа: по расчету органа Пенсионного фонда он составлял 20 лет и 9 месяцев при необходимых 25 годах.

Истец обжаловал это решение, указывая на неправильное определение страхового стажа. В частности, он настаивал на:

включении периодов военной службы во время боевых действий с применением коэффициента «один месяц за три»;

зачислении периода пребывания в плену;

включении шести месяцев после освобождения из плена;

учете отдельных периодов работы и предпринимательской деятельности.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Он признал противоправным отказ в назначении пенсии и обязал орган Пенсионного фонда повторно рассмотреть заявление, учитывая дополнительные периоды страхового стажа, в том числе с применением льготного исчисления военной службы.

Суд апелляционной инстанции изменил это решение. Он согласился с необходимостью учета отдельных периодов, в частности фактического пребывания в плену, предпринимательской деятельности и работы, однако отказал в применении кратного исчисления «один месяц за три» к военной службе. Также апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для зачисления в страховой стаж шестимесячного периода после освобождения из плена.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений и подробно обосновал правильность такого подхода.

Относительно кратного исчисления военной службы

Суд исходил из того, что спорные правоотношения возникли в рамках солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и регулируются исключительно Законом №1058-IV.

Страховой стаж в этой системе имеет самостоятельное нормативное определение и исчисляется только по правилам, прямо установленным этим Законом. В то же время льготное исчисление стажа, предусмотренное ранее действовавшим законодательством, применяется исключительно к пенсиям по возрасту на льготных условиях и пенсиям за выслугу лет.

Верховный Суд подчеркнул, что досрочная пенсия по возрасту для участников боевых действий не относится к этим категориям. Следовательно, оснований для применения кратного исчисления «один месяц службы за три» нет.

КАС ВС отдельно отметил, что нормы, на которые ссылался истец, в частности статья 57 Закона №1788-XII и Положение №530, регулируют порядок исчисления выслуги лет и не распространяются на определение страхового стажа в солидарной системе.

Распространение таких правил на отношения, урегулированные Законом №1058-IV, означало бы выход за пределы законодательного регулирования и фактическое расширение объема пенсионных прав вне установленных законом условий.

Относительно периода лишения личной свободы

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что период фактического пребывания лица в плену подлежит зачислению в страховой стаж.

Суд указал, что законодательство предусматривает такое зачисление как правовое последствие установления соответствующего статуса лица. Этот период включается в страховой стаж в силу прямого указания закона и не зависит от времени, когда именно произошло лишение свободы.

При этом речь не идет о обратной действии закона, а о применении действующего правового регулирования к последствиям, которые учитываются на момент реализации права на пенсию.

Относительно шести месяцев после освобождения из плена

В этой части Верховный Суд поддержал вывод апелляционного суда об отсутствии оснований для зачисления такого периода в страховой стаж.

КАС ВС обратил внимание, что законодатель разграничил два разных механизма:

период фактического лишения свободы зачисляется в страховой стаж безусловно;

период после освобождения подлежит учету только при условии уплаты страховых взносов за счет государства.

Обязанность государства по уплате таких взносов введена лишь с момента вступления в силу соответствующих изменений в 2022 году. Эти нормы имеют перспективный характер и связаны с возникновением бюджетных обязательств, поэтому не могут применяться к периодам, предшествовавшим их введению.

Следовательно, отсутствуют правовые основания для включения в страховой стаж шестимесячного периода после освобождения истца из плена в 2017 году.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд правильно применил нормы материального права и не допустил нарушений процессуального законодательства.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции — без изменений.

