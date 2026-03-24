Шпигунські гаджети за $1500 – у Чернігові судили ділка, який нашпиговував клієнтів «жучками» для складання іспитів з ПДР

Повне екіпірування на теоретичний іспит на знання ПДР – чоловік продавав приховані відеокамери, навушники, USB-кабелі.

Шевченківський районний суд м. Чернівці ухвалою від 25 січня 2026 року відмовив у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Обставини справи № 727/908/26

9 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 22025260000000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).

Підозрюваному інкримінується, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше листопада 2025 року, діючи з корисливих мотивів, він вступив у злочинну змову з іншими особами з метою незаконного придбання та подальшого збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (приховані відеокамери, Bluetooth гарнітури (навушники), які підключаються до прихованого мобільного телефону, USB-кабелі), які надавалися особам для складання іспитів з теоретичної частини на знання Правил дорожнього руху у Територіальному сервісному центрі МВС у м. Чернівці.

Зокрема, підозрюваний виконував функції з придбання комплектуючих та виготовлення пристроїв, супроводження покупців до місця складання іспитів, визначення вартості послуг (1500 доларів США) та розподілу коштів.

23 січня 2026 року о 16:46 підозрюваного затримано в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

24 січня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 КК України.

Слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення або спотворення речей, незаконний вплив на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення).

Рішення суду

Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд встановив, що стороною обвинувачення доведено існування достатніх підстав вважати, що існує ризик, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, однак не доведено, що дані ризики унеможливлюють застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Щодо ризиків, зазначеного в клопотанні, а саме те, що підозрюваний може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, то на думку слідчого судді вони не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду та є припущенням.

Враховуючи, що підозрюваний визнає вину, активно сприяє розкриттю злочину, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, виховується у багатодітній родині, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв’язки, молодий вік, суд дійшов висновку, що тримання під вартою є надмірним.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 24 березня 2026 року в межах строку досудового розслідування.

Поклав на підозрюваного такі обов’язки до 24 березня 2026 року:

не залишати цілодобово місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покладено на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п’яти днів.

«Хтось продав, а хтось попався»

До слова, у Тернополі чоловік прийшов здавати теоретичний іспит з ПДР у футболці, в яку було вбудовано 4G-модуль, мікрофон, павербанк та камеру в гудзику. У справі № 607/4403/26 Тернопільський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень.

