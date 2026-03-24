Шпионские гаджеты за 1500 долларов — в Чернигове судили мошенника, который подкладывал клиентам «жучки» для сдачи экзаменов по ПДД

Полный комплект оборудования для теоретического экзамена по ПДД — мужчина продавал скрытые видеокамеры, наушники, USB-кабели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд г. Черновцы постановлением от 25 января 2026 года отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.

Обстоятельства дела № 727/908/26

9 сентября 2025 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения под № 22025260000000124 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации).

Подозреваемому инкриминируется, что в неустановленное досудебным расследованием время и месте, но не позднее ноября 2025 года, действуя из корыстных побуждений, он вступил в преступный сговор с другими лицами с целью незаконного приобретения и последующего сбыта специальных технических средств негласного получения информации (скрытые видеокамеры, Bluetooth-гарнитуры (наушники), подключаемые к скрытому мобильному телефону, USB-кабели), которые предоставлялись лицам для сдачи экзаменов по теоретической части на знание Правил дорожного движения в Территориальном сервисном центре МВД в г. Черновцы.

В частности, подозреваемый занимался закупкой комплектующих и изготовлением устройств, сопровождением покупателей к месту сдачи экзаменов, определением стоимости услуг (1500 долларов США) и распределением средств.

23 января 2026 года в 16:46 подозреваемый был задержан в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 и п. 6 ч. 1 ст. 615 УПК Украины.

24 января 2026 года ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 УК Украины.

Следователь просил применить меру пресечения в виде содержания под стражей, ссылаясь на риски, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины (укрытие от органов досудебного расследования и суда, уничтожение или фальсификация вещественных доказательств, незаконное воздействие на свидетелей, совершение другого уголовного правонарушения).

Решение суда

Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд установил, что стороной обвинения доказано наличие достаточных оснований полагать, что существует риск того, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых в этом же уголовном производстве, однако не доказано, что данные риски делают невозможным применение более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей.

Что касается рисков, указанных в ходатайстве, а именно то, что подозреваемый может иным образом препятствовать уголовному производству, совершить другое уголовное правонарушение или продолжить уголовное правонарушение, в совершении которого он подозревается, то, по мнению следственного судьи, они не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и являются предположением.

Учитывая, что подозреваемый признает вину, активно содействует раскрытию преступления, ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется, воспитывается в многодетной семье, имеет постоянное место жительства и прочные социальные связи, молодой возраст, суд пришел к выводу, что содержание под стражей является чрезмерным.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 24 марта 2026 года в пределах срока досудебного расследования.

Воложил на подозреваемого следующие обязанности до 24 марта 2026 года:

не покидать круглосуточно место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда;

явяться к следователю, прокурору или в суд по каждому требованию;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его оглашения. Исполнение постановления возложено на сотрудников Национальной полиции по месту жительства подозреваемого.

Постановление может быть обжаловано в Черновицкий апелляционный суд в течение пяти дней.

«Кто-то продал, а кто-то попался»

К слову, в Тернополе мужчина пришел сдавать теоретический экзамен по ПДД в футболке, в которую были встроены 4G-модуль, микрофон, powerbank и камера в пуговице. По делу № 607/4403/26 Тернопольский горрайонный суд назначил ему наказание в виде штрафа – 17 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.