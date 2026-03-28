Отриманий доступ до банківського акаунта було використано для незаконних переказів: що вирішив суд на Полтавщині

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув із постановленняч обвинувального вироку кримінальне провадження відносно 25-річної мешканки Мартинівської територіальної громади за фактом несанкціонованого використання банківського сервісу дистанційного обслуговування та заволодіння чужими грошовими коштами. Про це повідомили у суді.

Обставини справи та встановлені судом факти

Судом встановлено, що обвинувачена, маючи доступ до облікового запису потерпілого в системі інтернет-банкінгу, без його відома та згоди здійснювала несанкціоновані перекази коштів на власний рахунок. Доступ до акаунта був отриманий раніше за згодою потерпілого для виконання окремих технічних операцій, однак у подальшому використаний всупереч його волі.

Протиправні дії відбувалися у декілька етапів протягом серпня – початку вересня 2024 року. Загалом було здійснено серію фінансових операцій із перерахування коштів, унаслідок чого потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму понад 55 тисяч гривень.

Окремо суд звернув увагу, що частина епізодів була вчинена повторно та в умовах воєнного стану, що відповідно до кримінального закону є кваліфікуючою ознакою.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини вчинення правопорушень та пояснила, що використала кошти на особисті потреби, зокрема забезпечення базових умов проживання. Потерпілий підтвердив факт надання доступу до акаунта виключно для технічної допомоги та заперечив надання дозволу на будь-які перекази.

Правова кваліфікація та рішення суду

Як наслідок, дії обвинуваченої було кваліфіковано за ч. 1 та 2 ст. 200 Кримінального кодексу України як підроблення документів на переказ коштів (у тому числі вчинене повторно) та за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України як таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

За результатами розгляду справи суд визнав жінку винуватою у скоєнні інкримінованих їй правопорушень та остаточно призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Водночас, з урахуванням обставин справи, особи винної, наявності пом’якшуючих факторів (щире каяття, сприяння розкриттю злочину) та відсутності обтяжуючих обставин, суд застосував положення ст. 75 Кримінального кодексу України та звільнив її від відбування покарання з випробуванням.

Іспитовий строк встановлено тривалістю 1 рік 6 місяців із покладенням обов’язків, передбачених законом, зокрема щодо контролю з боку органу пробації та обмеження виїзду за межі України без погодження.

Крім того, у межах кримінального провадження суд також розглянув цивільний позов потерпілого та ухвалив рішення про його задоволення. Із засудженої стягнуто матеріальну та моральну шкоду у повному обсязі, що підтверджено матеріалами справи та відповідає вимогам цивільного законодавства.

