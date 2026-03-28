Полученный доступ к банковскому аккаунту был использован для незаконных переводов: что решил суд в Полтавской области

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел с постановлением обвинительного приговора уголовное производство в отношении 25-летней жительницы Мартыновской территориальной громады по факту несанкционированного использования банковского сервиса дистанционного обслуживания и завладения чужими денежными средствами. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и установленные судом факты

Судом установлено, что обвиняемая, имея доступ к учетной записи потерпевшего в системе интернет-банкинга, без его ведома и согласия осуществляла несанкционированные переводы средств на собственный счет. Доступ к аккаунту был получен ранее с согласия потерпевшего для выполнения отдельных технических операций, однако в дальнейшем использован вопреки его воле.

Противоправные действия происходили в несколько этапов в течение августа — начала сентября 2024 года. В общей сложности была осуществлена серия финансовых операций по перечислению средств, в результате чего потерпевшему причинён имущественный ущерб на общую сумму свыше 55 тысяч гривен.

Отдельно суд обратил внимание, что часть эпизодов была совершена повторно и в условиях военного положения, что в соответствии с уголовным законом является квалифицирующим признаком.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства совершения правонарушений и пояснила, что использовала средства на личные нужды, в частности обеспечение базовых условий проживания. Потерпевший подтвердил факт предоставления доступа к аккаунту исключительно для технической помощи и отрицал предоставление разрешения на любые переводы.

Правовая квалификация и решение суда

В результате действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины как подделка документов на перевод средств (в том числе совершённая повторно) и по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины как тайное хищение чужого имущества, совершённое повторно и в условиях военного положения.

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемых ей правонарушений и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В то же время, с учётом обстоятельств дела, личности виновной, наличия смягчающих факторов (искреннее раскаяние, содействие раскрытию преступления) и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применил положения ст. 75 Уголовного кодекса Украины и освободил её от отбывания наказания с испытанием.

Испытательный срок установлен продолжительностью 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей, предусмотренных законом, в частности по контролю со стороны органа пробации и ограничению выезда за пределы Украины без согласования.

Кроме того, в рамках уголовного производства суд также рассмотрел гражданский иск потерпевшего и принял решение о его удовлетворении. С осуждённой взыскан материальный и моральный ущерб в полном объёме, что подтверждено материалами дела и соответствует требованиям гражданского законодательства.

