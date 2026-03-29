Військовий відсудив індексацію за роки служби: суд зобов’язав частину доплатити і компенсувати затримку

Йдеться про виплати за 2016–2017 роки: суд підтвердив право військового на індексацію та компенсацію.

Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця, який вимагав донарахування індексації грошового забезпечення за період служби та компенсації за затримку цих виплат. Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав її провести відповідні нарахування.

Ключовим у справі стало питання базового місяця для індексації та права на компенсацію у зв’язку з порушенням строків виплати. Суд підтвердив: індексація є обов’язковою складовою грошового забезпечення, а її невиплата тягне обов’язок компенсувати втрати доходу.

Обставини справи №120/10307/25

Позивач — військовослужбовець — звернувся до суду після того, як військова частина відмовила йому у донарахуванні індексації грошового забезпечення за період з березня 2016 року по листопад 2017 року.

Йдеться про індексацію — механізм підвищення доходів, який має компенсувати інфляцію. Військовий наполягав, що під час служби йому або не нарахували, або нарахували не в повному обсязі цю виплату.

Окремо він вимагав компенсацію втрати частини доходів, оскільки, на його думку, навіть належні суми виплачувалися із запізненням.

Військова частина заперечувала проти позову, вказуючи, що діяла в межах законодавства, а також намагалася довести пропуск строку звернення до суду та необхідність сплати судового збору.

Суд ці аргументи відхилив як необґрунтовані.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що індексація грошового забезпечення є обов’язковою державною гарантією та складовою оплати праці військовослужбовця.

Ключове питання у справі — який саме місяць вважати базовим для розрахунку індексації.

Суд дійшов висновку, що базовим має бути січень 2008 року, оскільки саме тоді відбулося підвищення посадових окладів військовослужбовців. Надалі до 2018 року таких змін не було, а отже підстав змінювати базовий місяць — також.

При цьому суд окремо наголосив: військова частина не має дискреції самостійно визначати базовий місяць — вона зобов’язана діяти відповідно до нормативних актів.

Компенсація: коли виникає право

Окремий блок спору стосувався компенсації за затримку виплат.

Суд застосував Закон №2050-III і підтвердив базову правову позицію: якщо грошові доходи виплачені із затримкою більше ніж на один місяць — особа має право на компенсацію.

При цьому:

не має значення, чому саме виникла заборгованість;

компенсація має компенсаторний характер — тобто покликана відновити купівельну спроможність доходу;

вона нараховується до дня фактичної виплати.

Суд встановив, що індексація позивачу не була виплачена своєчасно, а отже виникає і право на компенсацію.

Важливий нюанс: податки

Суд також звернув увагу на ще один аспект, який часто ігнорується у подібних спорах: разом із донарахуванням індексації має бути компенсовано і податок на доходи фізичних осіб.

Тобто виплата має бути «чистою» для військовослужбовця — без втрат через оподаткування.

Що вирішив суд

Суд повністю задовольнив позов.

Визнано протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування і невиплати індексації грошового забезпечення.

Військову частину зобов’язано:

нарахувати і виплатити індексацію за період з 5 березня 2016 року до 8 листопада 2017 року із застосуванням базового місяця — січня 2008 року;

виплатити компенсацію податку з доходів фізичних осіб;

нарахувати і виплатити компенсацію втрати частини доходів за весь період затримки — до моменту фактичної виплати.

