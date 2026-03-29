  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военнослужащий отсудил индексацию за годы службы: суд обязал часть доплатить и компенсировать задержку

08:30, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о выплатах за 2016–2017 годы: суд подтвердил право военнослужащего на индексацию и компенсацию.
Военнослужащий отсудил индексацию за годы службы: суд обязал часть доплатить и компенсировать задержку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего, который требовал доначисления индексации денежного обеспечения за период службы и компенсации за задержку этих выплат. Суд признал противоправным бездействие воинской части и обязал ее провести соответствующие начисления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ключевым в деле стал вопрос базового месяца для индексации и права на компенсацию в связи с нарушением сроков выплаты. Суд подтвердил: индексация является обязательной составляющей денежного обеспечения, а ее невыплата влечет обязанность компенсировать потери дохода.

Обстоятельства дела №120/10307/25

Истец — военнослужащий — обратился в суд после того, как воинская часть отказала ему в доначислении индексации денежного обеспечения за период с марта 2016 года по ноябрь 2017 года.

Речь идет об индексации — механизме повышения доходов, который должен компенсировать инфляцию. Военнослужащий настаивал, что во время службы ему либо не начислили, либо начислили не в полном объеме эту выплату.

Отдельно он требовал компенсацию потери части доходов, поскольку, по его мнению, даже положенные суммы выплачивались с опозданием.

Воинская часть возражала против иска, указывая, что действовала в рамках законодательства, а также пыталась доказать пропуск срока обращения в суд и необходимость уплаты судебного сбора.

Суд эти аргументы отклонил как необоснованные.

Что установил суд

Суд подтвердил, что индексация денежного обеспечения является обязательной государственной гарантией и составляющей оплаты труда военнослужащего.

Ключевой вопрос в деле — какой именно месяц считать базовым для расчета индексации.

Суд пришел к выводу, что базовым должен быть январь 2008 года, поскольку именно тогда произошло повышение должностных окладов военнослужащих. В дальнейшем до 2018 года таких изменений не было, а значит оснований менять базовый месяц — также.

При этом суд отдельно подчеркнул: воинская часть не имеет дискреции самостоятельно определять базовый месяц — она обязана действовать в соответствии с нормативными актами.

Компенсация: когда возникает право

Отдельный блок спора касался компенсации за задержку выплат.

Суд применил Закон №2050-III и подтвердил базовую правовую позицию: если денежные доходы выплачены с задержкой более чем на один месяц — лицо имеет право на компенсацию.

При этом:

  • не имеет значения, почему именно возникла задолженность;
  • компенсация имеет компенсаторный характер — то есть призвана восстановить покупательную способность дохода;
  • она начисляется до дня фактической выплаты.

Суд установил, что индексация истцу не была выплачена своевременно, а значит возникает и право на компенсацию.

Важный нюанс: налоги

Суд также обратил внимание на еще один аспект, который часто игнорируется в подобных спорах: вместе с доначислением индексации должен быть компенсирован и налог на доходы физических лиц.

То есть выплата должна быть «чистой» для военнослужащего — без потерь из-за налогообложения.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил иск.

Признано противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате индексации денежного обеспечения.

Воинскую часть обязали:

  • начислить и выплатить индексацию за период с 5 марта 2016 года по 8 ноября 2017 года с применением базового месяца — января 2008 года;
  • выплатить компенсацию налога на доходы физических лиц;
  • начислить и выплатить компенсацию потери части доходов за весь период задержки — до момента фактической выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]