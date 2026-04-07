Штраф 17 тисяч і рік без водійського посвідчення: апеляційний суд підтримав рішення щодо нетверезого водія

Рівненський апеляційний суд залишив без змін рішення про штраф і позбавлення прав водія за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Рівненський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника на постанову місцевого суду, якою особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами. Про це повідомили у суді.

Обставини події та рішення місцевого суду

Подія сталася торік 25 вересня близько півночі. Після тривалих перегонів, патрульним поліції вдалося заблокувати іномарку, а її водій згодився на місці зупинки транспортного засобу пройти тест на визначення вмісту алкоголю в крові. Газоаналізатор показав позитивний результат.

Патрульні поліції склали адміністративний протокол та скерували для розгляду до місцевого суду, який постановив рішення про визнання 20-річного сарненчанина винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі у тексті — КУпАП), та наклав на нього адміністративне стягнення, передбачене санкцією статті, — штраф у розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Не погоджуючись із таким рішенням суду, захисник особи, яку суд притягнув до адміністративної відповідальності, оскаржив її до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі вказав, що працівники поліції порушили порядок огляду водія на стан алкогольного сп’яніння, а вина у вчиненні інкримінованого його підзахисному правопорушенні не доведена належними та допустимими доказами.

Просив скасувати оскаржену постанову місцевого суду, а провадження у справі № 571/2862/25 закрити.

Висновки апеляційного суду у справі

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про залишення апеляційної скарги захисника без задоволення, виходячи з наступного.

Досліджений судом відеозапис, долучений працівниками патрульної поліції до матеріалів справи, підтверджує не лише факт переслідування правоохоронцями втікача, але й факт проходження водієм «BMW Х5» огляду на місці зупинки автомобіля, який дав позитивний результат — 0,36 % проміле.

Правопорушник визнав, що вживав алкогольні напої, погодився із результатами огляду та відмовився від повторного огляду в медичному закладі, а тому його дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Згода водія «BMW Х5» із результатами огляду також підтверджується його власноручним підписом в акті огляду.

Апеляційний суд не вбачає обставин, які б свідчили про упередженість дій працівників поліції стосовно особи, яку суд притягнув до адмінвідповідальності, підстав для визнання необ’єктивними результатів його освідування та порушень під час оформлення адміністративних матеріалів стосовно нього, які б ставили під сумнів його вину у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Вина водія «BMW Х5» підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, які повністю узгоджуються між собою.

Наданий захисником у розпорядження апеляційного суду в судовому засіданні витяг із журналу реєстрації медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного сп’яніння, з якого слідує, що його підзахисний 26 вересня о 01 год. 30 хв. був тверезий, суд не прийняв до уваги, оскільки такий огляд проведений із порушенням порядку проведення огляду, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» від 17 грудня 2008 року № 1103 та Інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженою Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2015 року № 1452/735, зареєстрованою в Міністертсві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1413/27858.

