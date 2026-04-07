Штраф 17 тысяч и год без водительского удостоверения: апелляционный суд поддержал решение о нетрезвом водителе

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений решение о штрафе и лишении водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника на постановление местного суда, которым лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и привлечено к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства события и решение местного суда

Событие произошло в прошлом году 25 сентября около полуночи. После длительного преследования патрульным полицейским удалось заблокировать иномарку, а её водитель согласился на месте остановки транспортного средства пройти тест на определение содержания алкоголя в крови. Газоанализатор показал положительный результат.

Патрульные полицейские составили административный протокол и направили его на рассмотрение в местный суд, который вынес решение о признании 20-летнего жителя Сарн виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее по тексту — КУоАП), и наложил на него административное взыскание, предусмотренное санкцией статьи, — штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Не соглашаясь с таким решением суда, защитник лица, привлечённого к административной ответственности, обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. В апелляционной жалобе указал, что сотрудники полиции нарушили порядок освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения, а вина в совершении инкриминируемого его подзащитному правонарушения не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами.

Просил отменить обжалуемое постановление местного суда, а производство по делу № 571/2862/25 закрыть.

Выводы апелляционного суда по делу

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу об оставлении апелляционной жалобы защитника без удовлетворения, исходя из следующего.

Исследованная судом видеозапись, приобщённая сотрудниками патрульной полиции к материалам дела, подтверждает не только факт преследования правоохранителями беглеца, но и факт прохождения водителем «BMW Х5» освидетельствования на месте остановки автомобиля, которое дало положительный результат — 0,36 ‰ промилле.

Правонарушитель признал, что употреблял алкогольные напитки, согласился с результатами освидетельствования и отказался от повторного осмотра в медицинском учреждении, а потому его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Согласие водителя «BMW Х5» с результатами освидетельствования также подтверждается его собственноручной подписью в акте освидетельствования.

Апелляционный суд не усматривает обстоятельств, свидетельствующих о предвзятости действий сотрудников полиции в отношении лица, привлечённого к административной ответственности, оснований для признания необъективными результатов его освидетельствования и нарушений при оформлении административных материалов в отношении него, которые ставили бы под сомнение его вину в совершении инкриминируемого правонарушения.

Вина водителя «BMW Х5» подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые полностью согласуются между собой.

Предоставленный защитником в распоряжение апелляционного суда в судебном заседании выписка из журнала регистрации медицинских осмотров с целью выявления состояния алкогольного опьянения, из которой следует, что его подзащитный 26 сентября в 01 час. 30 мин. был трезв, суд не принял во внимание, поскольку такой осмотр проведён с нарушением порядка проведения осмотра, установленного Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра» от 17 декабря 2008 года № 1103, а также Инструкцией о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения либо пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утверждённой Приказом Министерства внутренних дел Украины и Министерства здравоохранения Украины от 9 ноября 2015 года № 1452/735, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2015 года за № 1413/27858.

