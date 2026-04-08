Справи за позовами ФГВФО до пов’язаних з банком осіб про відшкодування шкоди — огляд практики ВС

15:03, 8 квітня 2026
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики у справах за позовами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних з банком осіб про відшкодування шкоди.

Актуальність цього огляду зумовлена особливою роллю Фонду в механізмі виведення неплатоспроможних банків з ринку, захисті прав вкладників та інших кредиторів, а також у забезпеченні балансу між інтересами фінансової стабільності та принципами приватного права. В умовах значної кількості банків, що були виведені з ринку, питання притягнення пов’язаних з банком осіб до відповідальності за завдання шкоди набуло не лише правового, а й суттєвого економічного значення.

В огляді узагальнено правові позиції Великої Палати Верховного Суду і Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, сформовані протягом 2018 року – лютого 2026 року.

Документ систематизує підходи до вирішення ключових питань, що виникають під час розгляду спорів цієї категорії, зокрема щодо:

▪️ юрисдикції відповідних спорів;

▪️ визначення належного суб’єктного складу сторін; 

▪️ предмета доказування у справах про відшкодування шкоди;

▪️ умов цивільно-правової відповідальності пов’язаних з банком осіб;

▪️ застосування позовної давності;

▪️ підстав солідарної відповідальності. 

Також у документі відображено підходи Верховного Суду до визначення процесуальної ролі Фонду, стандартів доказування та оцінки поведінки керівників банку й інших пов’язаних осіб з огляду на їхні фідуціарні обов’язки.

Огляд дає орієнтири для забезпечення єдності судової практики та правильного застосування норм матеріального і процесуального права у спорах відповідної категорії.

