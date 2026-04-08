Дела по искам ФГВФЛ к связанным с банком лицам о возмещении ущерба — обзор практики ВС
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по делам по искам Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным с банком лицам о возмещении ущерба.
Актуальность этого обзора обусловлена особой ролью Фонда в механизме вывода неплатежеспособных банков с рынка, защите прав вкладчиков и других кредиторов, а также в обеспечении баланса между интересами финансовой стабильности и принципами частного права. В условиях значительного количества банков, выведенных с рынка, вопрос привлечения связанных с банком лиц к ответственности за причинение ущерба приобрел не только правовое, но и существенное экономическое значение.
В обзоре обобщены правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, сформированные в период с 2018 года по февраль 2026 года.
Документ систематизирует подходы к решению ключевых вопросов, возникающих при рассмотрении споров данной категории, в частности относительно:
▪️ юрисдикции соответствующих споров;
▪️ определения надлежащего субъектного состава сторон;
▪️ предмета доказывания по делам о возмещении ущерба;
▪️ условий гражданско-правовой ответственности связанных с банком лиц;
▪️ применения сроков исковой давности;
▪️ оснований солидарной ответственности.
Также в документе отражены подходы Верховного Суда к определению процессуальной роли Фонда, стандартов доказывания и оценке поведения руководителей банка и других связанных лиц с учетом их фидуциарных обязанностей.
Обзор предоставляет ориентиры для обеспечения единства судебной практики и правильного применения норм материального и процессуального права в спорах данной категории.
