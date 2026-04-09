Погрожував і принижував батька: суд виніс вирок чоловіку з Борисполя

У Борисполі чоловіка засудили до трьох років пробаційного нагляду за систематичне домашнє насильство над батьком.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про домашнє насильство, вчинене чоловіком щодо свого батька. Про це повідомили у суді.

Раніше обвинувачений вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства відповідно до ч. 1 ст. 173-2 КУпАП щодо свого батька, з яким проживає разом.

У період з 4 жовтня 2025 року по 25 січня 2026 року чоловік, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, систематично ображав батька нецензурною лайкою, штовхав його, підвищував голос, висловлював погрози фізичної розправи та принижував честь і гідність, чим вчиняв домашнє насильство психологічного характеру.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та висловив щире каяття.

З огляду на це, його було обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Вироком суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на три роки.

Крім того, відповідно до ст. 59-1 КК України, на нього покладено низку обов’язків: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не залишати територію України без погодження; працевлаштуватися або стати на облік у службі зайнятості; виконувати заходи пробаційної програми; а також пройти курс лікування від алкогольної залежності, що становить загрозу для оточуючих.

Строк відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду обчислюється з моменту постановки на облік в уповноваженому органі з питань пробації (справа № 359/2379/26).

