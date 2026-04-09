Погрожував і принижував батька: суд виніс вирок чоловіку з Борисполя

08:12, 9 квітня 2026
У Борисполі чоловіка засудили до трьох років пробаційного нагляду за систематичне домашнє насильство над батьком.
Погрожував і принижував батька: суд виніс вирок чоловіку з Борисполя
Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про домашнє насильство, вчинене чоловіком щодо свого батька. Про це повідомили у суді. 

Раніше обвинувачений вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства відповідно до ч. 1 ст. 173-2 КУпАП щодо свого батька, з яким проживає разом.

У період з 4 жовтня 2025 року по 25 січня 2026 року чоловік, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, систематично ображав батька нецензурною лайкою, штовхав його, підвищував голос, висловлював погрози фізичної розправи та принижував честь і гідність, чим вчиняв домашнє насильство психологічного характеру.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та висловив щире каяття.

З огляду на це, його було обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Вироком суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на три роки.

Крім того, відповідно до ст. 59-1 КК України, на нього покладено низку обов’язків: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не залишати територію України без погодження; працевлаштуватися або стати на облік у службі зайнятості; виконувати заходи пробаційної програми; а також пройти курс лікування від алкогольної залежності, що становить загрозу для оточуючих.

Строк відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду обчислюється з моменту постановки на облік в уповноваженому органі з питань пробації (справа № 359/2379/26).

