  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Угрожал и унижал отца: суд вынес приговор мужчине из Борисполя

08:12, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Борисполе мужчину приговорили к трем годам пробационного наблюдения за систематическое домашнее насилие над отцом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о домашнем насилии, совершённом мужчиной в отношении своего отца. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в соответствии с ч. 1 ст. 173-2 КУоАП в отношении своего отца, с которым он проживает.

В период с 4 октября 2025 года по 25 января 2026 года мужчина, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорблял отца нецензурной бранью, толкал его, повышал голос, высказывал угрозы физической расправы и унижал честь и достоинство, чем совершал домашнее насилие психологического характера.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

В связи с этим он был обвинён в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на три года.

Кроме того, в соответствии со ст. 59-1 УК Украины, на него возложен ряд обязанностей: регулярно являться для регистрации в орган пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учёбы; не выезжать за пределы Украины без согласования; трудоустроиться или стать на учёт в службе занятости; выполнять мероприятия пробационной программы; а также пройти курс лечения от алкогольной зависимости, представляющей опасность для окружающих.

Срок отбывания наказания в виде пробационного надзора исчисляется с момента постановки на учёт в уполномоченном органе по вопросам пробации (дело № 359/2379/26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика приговор Бориспольский горрайонный суд Киевской области домашнее насилие

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]