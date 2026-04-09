Угрожал и унижал отца: суд вынес приговор мужчине из Борисполя

В Борисполе мужчину приговорили к трем годам пробационного наблюдения за систематическое домашнее насилие над отцом.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о домашнем насилии, совершённом мужчиной в отношении своего отца. Об этом сообщили в суде.

Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в соответствии с ч. 1 ст. 173-2 КУоАП в отношении своего отца, с которым он проживает.

В период с 4 октября 2025 года по 25 января 2026 года мужчина, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорблял отца нецензурной бранью, толкал его, повышал голос, высказывал угрозы физической расправы и унижал честь и достоинство, чем совершал домашнее насилие психологического характера.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

В связи с этим он был обвинён в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на три года.

Кроме того, в соответствии со ст. 59-1 УК Украины, на него возложен ряд обязанностей: регулярно являться для регистрации в орган пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учёбы; не выезжать за пределы Украины без согласования; трудоустроиться или стать на учёт в службе занятости; выполнять мероприятия пробационной программы; а также пройти курс лечения от алкогольной зависимости, представляющей опасность для окружающих.

Срок отбывания наказания в виде пробационного надзора исчисляется с момента постановки на учёт в уполномоченном органе по вопросам пробации (дело № 359/2379/26).

