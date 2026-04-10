Цивільний позов в кримінальному провадженні: огляд практики ВС

В огляді відображено співвідношення матеріальної шкоди і складу кримінального правопорушення та звернено увагу й на інші процесуальні питання, які виникають під час розгляду цивільного позову.

Верховний Суду оприлюднив огляд судової практики щодо цивільного позову в кримінальному провадженні.

В огляді висвітлено правові позиції стосовно сторін цивільного позову, зокрема роз’яснено про суб’єкта відшкодування шкоди, акцентовано на застосуванні положень законодавства про страхування, проаналізовано питання солідарної відповідальності кількох осіб за шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням, а також відшкодування окремих видів шкоди.

Крім того, в огляді відображено співвідношення матеріальної шкоди і складу кримінального правопорушення. Звернено увагу й на інші процесуальні питання, які виникають під час розгляду цивільного позову.

