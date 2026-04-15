Військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК та на ВЛК, бо був на лікарняному, і отримав штраф – чому суд відхилив позов

Штрафи по 17 тисяч гривень залишилися в силі.

Деснянський районний суд Чернігова відмовив у задоволенні адміністративного позову про визнання протиправними та скасування постанов начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 337 і № 338 від 5 березня 2025 року.

Обставини справи

Позивач, який є військовозобов’язаним і перебуває на обліку у ТЦК та СП, звернувся до суду з вимогою визнати протиправними та скасувати дві постанови про накладення адміністративних стягнень.

Підставою для складення протоколів стало те, що 2 березня 2025 року позивача доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він відмовився проходити медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби за направленням № 231 від 2 березня 2025 року.

Також позивача притягнуто до відповідальності за неявку до ТЦК та СП за повісткою № 1994958 від 15 січня 2025 року.

Постановою начальника ТЦК та СП № 337 від 5 березня 2025 року на позивача накладено штраф у розмірі 17 000 гривень за порушення абзацу 8 частини 3 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (неявка за повісткою).

Постановою начальника ТЦК та СП № 338 від 05 березня 2025 року на позивача накладено штраф у розмірі 17 000 гривень за порушення абзацу 4 частини 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (відмова від проходження медичного огляду).

Позивач стверджував, що не отримував повістку № 1994958, що розгляд справ відбувся у його відсутність, що він повідомляв територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про неможливість явки через хворобу та перебування на лікарняному, а також що направлення на медичний огляд не є належною підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що позивач свідомо відмовився від проходження медичного огляду, повістка була направлена рекомендованим листом, а факт її повернення через відсутність адресата за зареєстрованою адресою підтверджує належне оповіщення.

Рішення суду

Деснянський районний суд м. Чернігова відмовив у задоволенні позову повністю.

Суд встановив, що повістка № 1994958 була сформована в електронному вигляді, підписана кваліфікованим підписом керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, містила QR-код і була направлена рекомендованим листом з описом вкладення за адресою реєстрації позивача. Факт повернення відправлення через відсутність адресата підтверджує належне оповіщення згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Суд також визнав, що направлення на ВЛК є достатньою підставою для виникнення обов’язку проходження медичного огляду, а безпідставна відмова від такого огляду утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Позивач вказав, що інформацією, отриманою з особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України підтверджується, що в період з 3 березня 2025 року по 7 березня 2025 року, він був тимчасово непридатним внаслідок захворювання та перебував на лікарняному, номер електронного лікарняному листа №16331163-2030292886-1. Також позивач зазначив, що 4 березня 2025 року об 11.16 год він зателефонував в ТЦК та повідомив відповідача, що бажає особисто взяти участь у розгляді адміністративних справ, надати пояснення, заявити клопотання, однак 5 березня 2025 року не має такої можливості, оскільки захворів та перебуває на лікарняному, а тому просив відкласти розгляд ТЦК вищевказаних справ на іншу дату. Вказане підтверджується скрінами вихідних дзвінків з телефону Позивача. Суд відхилив указані посилання, оскільки із наданих скрін-шотів не вбачається, що вихідні телефонні дзвінки здійснені саме з абонентського номера Позивача. Його абонентський номер відсутній у заявах по суті справи та інших матеріалах справи. Зміст розмов зі скрін-шотів встановити не можливо. При цьому на ТЦК , роздруківку з якого прикладає Позивач указані як поштова так і електронна адреса Відповідача, направленням повідомлення на яку могли б бути зафіксовані і дата і зміст відповідного повідомлення.

За даними суду, сам факт перебування на лікарняному у період з 3 березня 2025 року по 7 березня 2025 року не свідчить про те, що стан здоров`я Позивача на час розгляду справи об`єктивно унеможливлював його присутність при такому розгляді. Позивач також не був позбавлений можливості скористатися правом участі у розгляді справи через представника.

Щодо розгляду справ у відсутність позивача суд зазначив, що в протоколах про адміністративні правопорушення міститься інформація про час і місце розгляду справ, позивач був ознайомлений з протоколами та підписав їх, тому територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мав достовірні дані про належне повідомлення. Факт перебування на лікарняному не підтверджує неможливості участі в розгляді справ, а повідомлення про неможливість явки по телефону не є належним доказом.

Суд дійшов висновку, що постанови № 337 і № 338 від 5 березня 2025 року прийнято уповноваженою особою в межах наданих законом повноважень та з дотриманням вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення і законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. Рішення може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення.

