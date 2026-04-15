Военнообязанный не явился в ТЦК и на ВЛК, поскольку находился на больничном, и получил штраф — почему суд отклонил иск

16:13, 15 апреля 2026
Штрафы в размере 17 тысяч гривен остались в силе.
Деснянский районный суд Чернигова отказал в удовлетворении административного иска о признании противоправными и отмене постановлений начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 337 и № 338 от 5 марта 2025 года.

Обстоятельства дела

Истец, являющийся военнообязанным и состоящий на учете в ТЦК и СП, обратился в суд с требованием признать противоправными и отменить два постановления о наложении административных взысканий.

Основанием для составления протоколов стало то, что 2 марта 2025 года истец был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он отказался проходить медицинское обследование для определения степени годности к военной службе по направлению № 231 от 2 марта 2025 года.

Также истец привлечен к ответственности за неявку в ТЦК и СП по повестке № 1994958 от 15 января 2025 года.

Постановлением начальника ТЦК и СП № 337 от 5 марта 2025 года на истца наложен штраф в размере 17 000 гривен за нарушение абзаца 8 части 3 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (неявка по повестке).

Постановлением начальника ТЦК и СП № 338 от 5 марта 2025 года на истца наложен штраф в размере 17 000 гривен за нарушение абзаца 4 части 1 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (отказ от прохождения медицинского осмотра).

Истец утверждал, что не получал повестку № 1994958, что рассмотрение дела состоялось в его отсутствие, что он уведомлял территориальный центр комплектования и социальной поддержки о невозможности явки из-за болезни и пребывания на больничном, а также что направление на медицинский осмотр не является надлежащим основанием для привлечения к административной ответственности.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что истец сознательно отказался от прохождения медицинского осмотра, повестка была направлена заказным письмом, а факт ее возврата из-за отсутствия адресата по зарегистрированному адресу подтверждает надлежащее уведомление.

Решение суда

Деснянский районный суд г. Чернигова полностью отказал в удовлетворении иска.

Суд установил, что повестка № 1994958 была сформирована в электронном виде, подписана квалифицированной подписью руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, содержала QR-код и была отправлена заказным письмом с описью вложения по адресу регистрации истца. Факт возврата отправления из-за отсутствия адресата подтверждает надлежащее уведомление в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Суд также признал, что направление на ВЛК является достаточным основанием для возникновения обязанности пройти медицинское обследование, а безосновательный отказ от такого обследования составляет состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Истец указал, что информация, полученная из личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подтверждает, что в период с 3 марта 2025 года по 7 марта 2025 года он был временно нетрудоспособен вследствие заболевания и находился на больничном, номер электронного больничного листа №16331163-2030292886-1. Также истец отметил, что 4 марта 2025 года в 11:16 он позвонил в ТЦК и сообщил ответчику, что желает лично принять участие в рассмотрении административных дел, дать пояснения, заявить ходатайства, однако 5 марта 2025 года не имеет такой возможности, поскольку заболел и находится на больничном, а потому просил отложить рассмотрение ТЦК вышеуказанных дел на другую дату. Указанное подтверждается скринами исходящих звонков с телефона истца. Суд отклонил указанные ссылки, поскольку из представленных скриншотов не следует, что исходящие телефонные звонки были совершены именно с абонентского номера истца. Его абонентский номер отсутствует в заявлениях по существу дела и других материалах дела. Содержание разговоров по скриншотам установить невозможно. При этом в ТЦК, распечатку из которого прилагает истц, указаны как почтовый, так и электронный адреса ответчика, при отправке сообщения на который могли бы быть зафиксированы и дата, и содержание соответствующего сообщения.

По данным суда, сам факт нахождения на больничном в период с 3 марта 2025 года по 7 марта 2025 года не свидетельствует о том, что состояние здоровья истца на момент рассмотрения дела объективно делало невозможным его присутствие при таком рассмотрении. Истец также не был лишен возможности воспользоваться правом участия в рассмотрении дела через представителя.

Относительно рассмотрения дел в отсутствие истца суд отметил, что в протоколах об административных правонарушениях содержится информация о времени и месте рассмотрения дел, истец был ознакомлен с протоколами и подписал их, поэтому территориальный центр комплектования и социальной поддержки располагал достоверными данными о надлежащем уведомлении. Факт пребывания на больничном не подтверждает невозможность участия в рассмотрении дел, а сообщение о невозможности явки по телефону не является надлежащим доказательством.

Суд пришел к выводу, что постановления № 337 и № 338 от 5 марта 2025 года были приняты уполномоченным лицом в пределах предоставленных законом полномочий и с соблюдением требований Кодекса Украины об административных правонарушениях и законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня его оглашения.



