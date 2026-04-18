  1. Судова практика
  2. / В Україні

За наркозлочини чоловік втратив майно та отримав 6 років позбавлення волі

07:18, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд призначив 31-річному жителю Хмельницького покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний обіг наркотичних засобів та інші кримінальні правопорушення.
За наркозлочини чоловік втратив майно та отримав 6 років позбавлення волі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

31-річний житель Хмельницького постав перед судом за обвинуваченням у незаконному обігу наркотичних засобів та інших кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 389 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хмельницький міськрайонний суд, врахувавши сукупність кримінальних правопорушень та застосувавши принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначив обвинуваченому остаточне покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, за винятком житла.

Суд встановив, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з наркотиками. У 2023 році йому було призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який він повністю не сплатив. У 2024 році несплачену частину штрафу замінили на 240 годин громадських робіт, однак від їх виконання він ухилився без поважних причин.

Незважаючи на попереднє притягнення до відповідальності, упродовж 2023–2024 років обвинувачений неодноразово здійснював незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та надав відповідні показання. Суд врахував ці обставини, а також його молодий вік, як такі, що пом’якшують покарання. Обставин, які б обтяжували покарання, встановлено не було.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Грошові застави, визначені попередніми ухвалами суду у розмірах 60 560 грн та 121 120 грн і внесені за обвинуваченого, після набрання вироком законної сили звернуто в дохід держави у зв’язку з порушенням покладених обов’язків.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика вирок

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]