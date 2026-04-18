За наркопреступления мужчина потерял имущество и получил 6 лет лишения свободы

07:18, 18 апреля 2026
Суд назначил 31-летнему жителю Хмельницкого наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное обращение наркотических средств и другие уголовные правонарушения.
31-летний житель Хмельницкого предстал перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотических средств и других уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 389 Уголовного кодекса. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Хмельницкий горрайонный суд, учитывая совокупность уголовных правонарушений и применив принцип поглощения менее сурового наказания более суровым, назначил обвиняемому окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, за исключением жилья.

Суд установил, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками. В 2023 году ему был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен, который полностью не оплатил. В 2024 году неуплаченную часть штрафа заменили на 240 часов общественных работ, однако от их выполнения он уклонился без уважительных причин.

Несмотря на предварительное привлечение к ответственности, на протяжении 2023-2024 годов обвиняемый неоднократно совершал незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасного психотропного вещества PVP.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и дал соответствующие показания. Суд учел эти обстоятельства, а также его молодой возраст, как смягчающие наказание. Обстоятельств, которые отягчали бы наказание, установлено не было.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Денежные залоги, определенные предварительными определениями суда в размере 60 560 грн и 121 120 грн и внесенные за обвиняемого, после вступления приговора в законную силу обращены в доход государства в связи с нарушением возложенных обязанностей.

Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

