Для військовозобов’язаних, які раніше були визнані «обмежено придатними»: що буде, якщо не пройти ВЛК

У Харкові чоловік не пройшов повторний медогляд і оскаржив штраф, однак суд встановив: обов’язок не виконано, а порушення триває.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сам факт пропуску строку для проходження військово-лікарської комісії не означає, що відповідальність «згоріла». Якщо обов’язок не виконано, порушення триває доти, доки особа його не усуне. Саме з такого підходу виходив Салтівський районний суд міста Харкова, розглядаючи спір щодо штрафу за непроходження ВЛК.

Суд звернув увагу, що після змін у законодавстві обов’язок пройти повторний медичний огляд покладається безпосередньо на військовозобов’язаного і не потребує додаткових нагадувань. У цій справі позивач не виконав цю вимогу у встановлений строк, а тому був притягнутий до відповідальності. Спроба оскаржити штраф через формальні аргументи — зокрема щодо строків і процедури — результату не дала.

Обставини справи № 643/3895/26

Позивач оскаржив постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

Підставою для притягнення стало те, що чоловік, який раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби, не пройшов повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року, як цього вимагали зміни до законодавства.

Позивач наполягав, що постанова є незаконною, посилаючись на відсутність протоколу про адміністративне правопорушення, сплив строків притягнення до відповідальності та наявність, на його думку, двох різних постанов щодо нього.

Позиція відповідача

Територіальний центр комплектування зазначив, що протокол про адміністративне правопорушення було складено 25 вересня 2025 року, позивача належним чином повідомлено про розгляд справи, а копію протоколу він отримав під підпис.

Також відповідач пояснив, що постанова від 1 жовтня 2025 року є єдиною, а дата 25 грудня 2025 року стосується її оформлення для подальшого виконання органами державної виконавчої служби.

Окремо наголошувалося, що правопорушення вчинене в особливий період, а тому застосовуються спеціальні строки притягнення до адміністративної відповідальності.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що позивач перебував на військовому обліку як особа, яка до змін у законодавстві була визнана обмежено придатною до військової служби.

Після набрання чинності відповідними законодавчими змінами такі особи були зобов’язані до 5 червня 2025 року самостійно пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Позивач цього не зробив, і сам факт невиконання обов’язку не заперечував.

Ключовий висновок: триваюче правопорушення

Суд дійшов висновку, що непроходження повторного медичного огляду у встановлений строк не є разовим порушенням.

Йдеться про триваюче правопорушення, яке полягає у тривалому невиконанні обов’язку, передбаченого законом. Такий стан триває доти, доки особа не виконає відповідний обов’язок або поки не припиниться дія відповідної норми.

Саме ця кваліфікація впливає на визначення строків притягнення до адміністративної відповідальності, оскільки у випадку триваючого правопорушення відлік ведеться з моменту його виявлення.

Суд послався на правові позиції Верховного Суду, які підтверджують такий підхід.

Строки притягнення: як їх оцінив суд

Суд врахував, що для правопорушень, пов’язаних із порушенням законодавства про мобілізацію в особливий період, встановлено спеціальні строки притягнення до відповідальності.

Зокрема, адміністративне стягнення може бути накладене протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

З урахуванням триваючого характеру порушення та часу його фіксації уповноваженим органом, суд дійшов висновку про дотримання строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Інші доводи позивача

Аргумент про відсутність протоколу суд відхилив, оскільки матеріали справи містять копію протоколу з підписом позивача, який підтверджує його повідомлення про розгляд справи.

Також суд встановив, що постанова від 1 жовтня 2025 року є єдиною. Посилання позивача на іншу дату пов’язане з технічними аспектами оформлення документа для виконання і не свідчить про винесення нового рішення.

Що вирішив суд

Салтівський районний суд міста Харкова відмовив у задоволенні позову.

Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності залишена без змін, а накладений штраф у розмірі 17 000 грн — чинним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.