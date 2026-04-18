Для военнообязанных, которые ранее были признаны «ограниченно пригодными»: что будет, если не пройти ВВК

В Харькове мужчина не прошел повторный медосмотр и обжаловал штраф, однако суд установил: обязанность не выполнена, а правонарушение продолжается.

Сам факт пропуска срока для прохождения военно-врачебной комиссии не означает, что ответственность «сгорела». Если обязанность не выполнена, правонарушение продолжается до тех пор, пока лицо его не устранит. Именно из такого подхода исходил Салтовский районный суд города Харькова, рассматривая спор о штрафе за непрохождение ВЛК.

Суд обратил внимание, что после изменений в законодательстве обязанность пройти повторный медицинский осмотр возлагается непосредственно на военнообязанного и не требует дополнительных напоминаний. В данном деле истец не выполнил это требование в установленный срок, в связи с чем был привлечен к ответственности. Попытка оспорить штраф через формальные аргументы — в частности относительно сроков и процедуры — результата не дала.

Обстоятельства дела № 643/3895/26

Истец обжаловал постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки, которым он был привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и на него был наложен штраф в размере 17 000 грн.

Основанием для привлечения стало то, что мужчина, который ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе, не прошел повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года, как того требовали изменения в законодательстве.

Истец настаивал, что постановление является незаконным, ссылаясь на отсутствие протокола об административном правонарушении, истечение сроков привлечения к ответственности и наличие, по его мнению, двух разных постановлений в отношении него.

Позиция ответчика

Территориальный центр комплектования указал, что протокол об административном правонарушении был составлен 25 сентября 2025 года, истец был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, а копию протокола он получил под подпись.

Также ответчик пояснил, что постановление от 1 октября 2025 года является единственным, а дата 25 декабря 2025 года относится к его оформлению для последующего исполнения органами государственной исполнительной службы.

Отдельно отмечалось, что правонарушение совершено в особый период, в связи с чем применяются специальные сроки привлечения к административной ответственности.

Что установил суд

Суд подтвердил, что истец состоял на воинском учете как лицо, которое до изменений в законодательстве было признано ограниченно пригодным к военной службе.

После вступления в силу соответствующих законодательных изменений такие лица были обязаны до 5 июня 2025 года самостоятельно пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Истец этого не сделал, и сам факт невыполнения обязанности не отрицал.

Ключевой вывод: длящееся правонарушение

Суд пришел к выводу, что непрохождение повторного медицинского осмотра в установленный срок не является разовым нарушением.

Речь идет о длящемся правонарушении, которое заключается в длительном невыполнении обязанности, предусмотренной законом. Такое состояние продолжается до тех пор, пока лицо не выполнит соответствующую обязанность либо пока не прекратится действие соответствующей нормы.

Именно такая квалификация влияет на определение сроков привлечения к административной ответственности, поскольку в случае длящегося правонарушения их исчисление начинается с момента его выявления.

Суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, которые подтверждают данный подход.

Сроки привлечения: как их оценил суд

Суд учел, что для правонарушений, связанных с нарушением законодательства о мобилизации в особый период, установлены специальные сроки привлечения к ответственности.

В частности, административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

С учетом длящегося характера нарушения и времени его фиксации уполномоченным органом суд пришел к выводу о соблюдении сроков привлечения к административной ответственности.

Иные доводы истца

Аргумент об отсутствии протокола суд отклонил, поскольку материалы дела содержат копию протокола с подписью истца, подтверждающей его уведомление о рассмотрении дела.

Также суд установил, что постановление от 1 октября 2025 года является единственным. Ссылка истца на другую дату связана с техническими аспектами оформления документа для исполнения и не свидетельствует о вынесении нового решения.

Что решил суд

Салтовский районный суд города Харькова отказал в удовлетворении иска.

Постановление о привлечении к административной ответственности оставлено без изменений, а наложенный штраф в размере 17 000 грн — действующим.

