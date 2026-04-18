Чоловік відмовився їхати до ТЦК після вимоги поліції — суд у Львові не побачив у цьому порушення

Суд дійшов висновку, що вимога поліцейських не була підтверджена належними доказами, тому відмова її виконати не є правопорушенням.

Відмова виконати вимогу поліцейського сама по собі не утворює складу адміністративного правопорушення. Ключове значення має те, чи була така вимога законною та належно обґрунтованою. До такого висновку дійшов Франківський районний суд міста Львова, розглянувши справу про притягнення особи до відповідальності за злісну непокору.

Суд підкреслив: у справах, пов’язаних із доставленням військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування, вирішальним є дотримання встановленої процедури. Якщо законність вимоги не підтверджена належними доказами, підстав для відповідальності немає.

Обставини справи № 465/1186/26

За матеріалами справи, 3 лютого 2026 року у Львові працівники поліції зупинили чоловіка та вимагали від нього вийти з автомобіля і проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підставою називалося раніше вчинене ним правопорушення у сфері військового обліку.

Чоловік відмовився виконати цю вимогу. Поліція розцінила такі дії як злісну непокору законному розпорядженню працівника поліції та склала протокол за статтею 185 КУпАП.

У судові засідання особа не з’являлася, хоча була належним чином повідомлена. Суд, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, зокрема щодо обов’язку сторін проявляти належну процесуальну активність, розглянув справу за наявними матеріалами.

Правова оцінка суду

Суд проаналізував, чи відповідала вимога поліцейських критерію законності, який є обов’язковим елементом складу правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП.

Відповідно до законодавства про військовий обов’язок і підзаконних актів, поліція має право здійснювати доставлення військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування за наявності належного звернення уповноваженого органу. Таке звернення має бути оформлене у встановленому порядку та містити визначені законом відомості.

Разом із тим, у матеріалах справи відсутні докази існування такого звернення щодо конкретної особи. Жодних документів, які б підтверджували належну ініціацію процедури доставлення, до суду не подано.

За цих обставин суд дійшов висновку, що законність вимоги поліцейських не доведена належними та допустимими доказами.

Оцінка складу правопорушення

Суд окремо звернув увагу, що склад правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП, є формальним. Однак його обов’язковою ознакою є саме злісна непокора законній вимозі.

Відсутність доказів законності вимоги виключає можливість кваліфікації дій особи як адміністративного правопорушення, незалежно від факту відмови виконати таку вимогу.

Суд також нагадав про принципи доказування у справах про адміністративні правопорушення, зокрема про обов’язок доведення вини органом, який притягає до відповідальності, та застосування стандарту доведення «поза розумним сумнівом», сформованого у практиці Європейського суду з прав людини.

Що вирішив суд

Франківський районний суд міста Львова закрив провадження у справі.

Суд дійшов висновку, що у діях особи відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП, оскільки законність вимоги поліцейських не доведена.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку.

