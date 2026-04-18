  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина отказался ехать в ТЦК по требованию полиции — суд во Львове не увидел в этом нарушения

12:05, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд пришел к выводу, что требование полицейских не было подтверждено надлежащими доказательствами, поэтому отказ его выполнить не является правонарушением.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отказ выполнить требование полицейского сам по себе не образует состава административного правонарушения. Ключевое значение имеет то, было ли такое требование законным и надлежащим образом обоснованным. К такому выводу пришел Франковский районный суд города Львова, рассмотрев дело о привлечении лица к ответственности за злостное неповиновение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд подчеркнул: в делах, связанных с доставлением военнообязанных в территориальные центры комплектования, решающим является соблюдение установленной процедуры. Если законность требования не подтверждена надлежащими доказательствами, оснований для ответственности нет.

Обстоятельства дела № 465/1186/26

По материалам дела, 3 февраля 2026 года во Львове сотрудники полиции остановили мужчину и потребовали от него выйти из автомобиля и проследовать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Основанием называлось ранее совершенное им правонарушение в сфере воинского учета.

Мужчина отказался выполнить это требование. Полиция расценила такие действия как злостное неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и составила протокол по статье 185 КУпАП.

В судебные заседания лицо не являлось, хотя было надлежащим образом уведомлено. Суд, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, в частности относительно обязанности сторон проявлять должную процессуальную активность, рассмотрел дело на основании имеющихся материалов.

Правовая оценка суда

Суд проанализировал, соответствовало ли требование полицейских критерию законности, который является обязательным элементом состава правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП.

В соответствии с законодательством о воинской обязанности и подзаконными актами, полиция имеет право осуществлять доставление военнообязанных в территориальные центры комплектования при наличии надлежащего обращения уполномоченного органа. Такое обращение должно быть оформлено в установленном порядке и содержать определенные законом сведения.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства существования такого обращения в отношении конкретного лица. Никаких документов, которые бы подтверждали надлежащее инициирование процедуры доставления, в суд не представлено.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что законность требования полицейских не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами.

Оценка состава правонарушения

Суд отдельно обратил внимание, что состав правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП, является формальным. Однако его обязательным признаком является именно злостное неповиновение законному требованию.

Отсутствие доказательств законности требования исключает возможность квалификации действий лица как административного правонарушения, независимо от факта отказа выполнить такое требование.

Суд также напомнил о принципах доказывания по делам об административных правонарушениях, в частности об обязанности доказывания вины органом, привлекающим к ответственности, и применении стандарта доказывания «вне разумного сомнения», сформированного в практике Европейского суда по правам человека.

Что решил суд

Франковский районный суд города Львова закрыл производство по делу.

Суд пришел к выводу, что в действиях лица отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП, поскольку законность требования полицейских не доказана.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Национальная полиция полиция Львов судебная практика ТЦК мобилизация воинский учет

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]