Батько дитини з інвалідністю має право звернутися за достроковою пенсією незалежно від пенсії матері — суд

Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом батька дитини з інвалідністю до Головного управління ПФУ в Тернопільській області щодо правомірності відмови у переході з пенсії по інвалідності на дострокову пенсію за віком.

Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу № 500/6158/25 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області щодо визнання протиправною відмови у переході з одного виду пенсії на інший (з пенсії по інвалідності на дострокову пенсію за віком).

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення органу Пенсійного фонду, яким йому відмовлено у переході з пенсії по інвалідності на дострокову пенсію за віком. Підставою для звернення стало те, що позивач є особою з інвалідністю та отримує відповідну пенсію, як і його дружина. У подружжя є син, який має статус дитини з інвалідністю, що підтверджується належними документами.

Позивач подав заяву про перехід на інший вид пенсії, посилаючись на норми законодавства, які передбачають право одного з батьків дитини з інвалідністю на призначення дострокової пенсії за віком. Заяву було розглянуто за принципом екстериторіальності, однак рішенням територіального органу Пенсійного фонду у такому переході відмовлено.

Відповідач заперечував проти позову, зазначаючи, що право на призначення дострокової пенсії за віком може бути реалізоване лише одним із батьків, і, на його думку, таке право вже реалізоване матір’ю дитини, яка отримує пенсію по інвалідності.

Також у відзиві було наведено положення підзаконних актів, що регулюють порядок підтвердження статусу дитини з інвалідністю та оформлення відповідних документів.

Позиції та висновки суду

Суд, дослідивши матеріали справи, виходив із того, що відповідно до Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом, а право на соціальний захист є гарантованим і не може бути обмежене інакше як у випадках, встановлених Конституцією.

Аналізуючи норми законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», суд зазначив, що дострокова пенсія за віком може бути призначена одному з батьків дитини з інвалідністю за умови досягнення встановленого віку та наявності необхідного страхового стажу. При цьому закон не ставить реалізацію права батька у залежність від отримання матір’ю пенсії по інвалідності або реалізації нею інших пенсійних прав.

Суд дійшов висновку, що відмова органу Пенсійного фонду була обґрунтована неправильним застосуванням норм матеріального права, оскільки не враховано, що мати дитини не реалізувала право на дострокову пенсію саме за підставою виховання дитини з інвалідністю. Відтак у позивача наявне право на звернення за призначенням такої пенсії.

Разом із тим суд зауважив, що обов’язковою умовою для призначення дострокової пенсії є наявність необхідного страхового стажу, а оцінка цієї обставини відповідачем не проводилась. Матеріали справи не містять достатніх даних для встановлення дотримання цієї вимоги, що унеможливлює безпосереднє зобов’язання судом призначити пенсію.

З урахуванням принципу розмежування повноважень та недопустимості втручання у дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення позову. Рішення органу Пенсійного фонду визнано протиправним та скасовано, а відповідача зобов’язано повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Суд також врахував правову позицію Верховного Суду щодо визначення територіального органу Пенсійного фонду, уповноваженого на виконання рішень у справах про призначення пенсії за принципом екстериторіальності.

За результатами розгляду позов задоволено частково, з відповідача стягнуто судовий збір пропорційно до задоволених вимог.

