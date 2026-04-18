Отец ребенка с инвалидностью имеет право обратиться за досрочной пенсией независимо от пенсии матери — суд

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 500/6158/25 по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области о признании противоправным отказа в переходе с одного вида пенсии на другой (с пенсии по инвалидности на досрочную пенсию по возрасту).

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить решение органа Пенсионного фонда, которым ему отказано в переходе с пенсии по инвалидности на досрочную пенсию по возрасту. Основанием для обращения стало то, что истец является лицом с инвалидностью и получает соответствующую пенсию, как и его жена. У супругов есть сын, имеющий статус ребенка с инвалидностью, что подтверждается надлежащими документами.

Истец подал заявление о переходе на другой вид пенсии, ссылаясь на нормы законодательства, предусматривающие право одного из родителей ребенка с инвалидностью на назначение досрочной пенсии по возрасту. Заявление было рассмотрено по принципу экстерриториальности, однако решением территориального органа Пенсионного фонда в таком переходе отказано.

Ответчик возражал против иска, указывая, что право на назначение досрочной пенсии по возрасту может быть реализовано только одним из родителей, и, по его мнению, такое право уже реализовано матерью ребенка, которая получает пенсию по инвалидности.

Также в отзыве были приведены положения подзаконных актов, регулирующих порядок подтверждения статуса ребенка с инвалидностью и оформления соответствующих документов.

Позиции и выводы суда

Суд, исследовав материалы дела, исходил из того, что в соответствии с Конституцией Украины органы государственной власти обязаны действовать исключительно в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а право на социальную защиту является гарантированным и не может быть ограничено иначе как в случаях, установленных Конституцией.

Анализируя нормы законов Украины «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», суд отметил, что досрочная пенсия по возрасту может быть назначена одному из родителей ребенка с инвалидностью при условии достижения установленного возраста и наличия необходимого страхового стажа. При этом закон не ставит реализацию права отца в зависимость от получения матерью пенсии по инвалидности или реализации ею иных пенсионных прав.

Суд пришел к выводу, что отказ органа Пенсионного фонда был обусловлен неправильным применением норм материального права, поскольку не учтено, что мать ребенка не реализовала право на досрочную пенсию именно по основанию воспитания ребенка с инвалидностью. Следовательно, у истца имеется право на обращение за назначением такой пенсии.

Вместе с тем суд отметил, что обязательным условием для назначения досрочной пенсии является наличие необходимого страхового стажа, а оценка этого обстоятельства ответчиком не проводилась. Материалы дела не содержат достаточных данных для установления соблюдения данного требования, что исключает возможность непосредственного возложения судом обязанности назначить пенсию.

С учетом принципа разграничения полномочий и недопустимости вмешательства в дискреционные полномочия субъекта властных полномочий, суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска. Решение органа Пенсионного фонда признано противоправным и отменено, а ответчик обязан повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, данной судом.

Суд также учел правовую позицию Верховного Суда относительно определения территориального органа Пенсионного фонда, уполномоченного на исполнение решений по делам о назначении пенсии по принципу экстерриториальности.

По результатам рассмотрения иск удовлетворен частично, с ответчика взыскан судебный сбор пропорционально удовлетворенным требованиям.

