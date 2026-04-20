Непридатний з 1999 року став «військовозобов’язаним» у Резерв+: історія однієї помилки, що дійшла до суду

Помилка в електронному військовому обліку може мати не лише технічний, а й правовий вимір. У цій справі громадянин, який ще у 1999 році був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, через понад два десятиліття виявив, що в державному реєстрі він знову значиться військовозобов’язаним. Виправити ці дані в адміністративному порядку не вдалося — орган військового управління фактично не вніс необхідну інформацію, обмежившись формальною відповіддю.

Київський окружний адміністративний суд поставив крапку в цьому спорі, визнавши таку бездіяльність протиправною. Суд наголосив, що за наявності чинного рішення військово-лікарської комісії про непридатність із виключенням з військового обліку територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний відобразити ці дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Невиконання цього обов’язку порушує права особи та принцип правової визначеності.

Обставини справи №320/57487/25

Позивач ще у 1999 році був визнаний військово-лікарською комісією непридатним до військової служби саме з виключенням (на той момент — із формулюванням «зняттям») з військового обліку за станом здоров’я. Відповідні відомості містилися в обліково-послужній картці, а також у паспорті громадянина України, де було зазначено статус «невійськовозобов’язаний».

У 2025 році в електронному військово-обліковому документі («Резерв+») позивач був відображений як військовозобов’язаний, а інформація про підстави його виключення з військового обліку до реєстру «Оберіг» внесена не була.

З метою усунення розбіжностей особа звернулася до ТЦК та СП із заявою про внесення актуальних відомостей до реєстру. Попри подання заяви та подальші адвокатські звернення, відповідач тривалий час не вирішував питання по суті. У відповіді орган фактично обмежився пропозицією особисто з’явитися для уточнення облікових даних, посилаючись на алгоритми, впроваджені постановою Кабінету Міністрів України.

Вважаючи таку бездіяльність протиправною, позивач звернувся до суду.

Правова позиція суду

Суд встановив, що позивач був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Така обставина відповідно до частини шостої статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» є належною правовою підставою для виключення особи з військового обліку.

При цьому суд звернув увагу, що застосоване раніше формулювання «знятий з військового обліку» за своїми правовими наслідками відповідає сучасному поняттю «виключений з військового обліку». Зміна термінології у нормативному регулюванні не впливає на вже набуті права особи, а рішення військово-лікарської комісії, на підставі якого особу було виключено з обліку, залишається чинним, оскільки не було скасоване у встановленому порядку.

Суд також підкреслив, що ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ґрунтується на принципах обов’язковості та своєчасності внесення відомостей. Відповідні повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у цій частині є чітко визначеними законом і не передбачають свободи розсуду за наявності підтверджених підстав для внесення інформації.

Окремо зазначено, що вимога щодо особистої явки не може бути підставою для невиконання обов’язку з внесення відомостей до реєстру у випадку, коли необхідні документи вже перебувають у розпорядженні органу та дозволяють встановити всі юридично значимі обставини.

Невнесення інформації до реєстру суд оцінив як порушення принципу правової визначеності, оскільки така бездіяльність створює ситуацію, за якої правовий статус особи не відповідає фактичним та юридично встановленим обставинам.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про наявність протиправної бездіяльності з боку відповідача, яка полягала у невнесенні до реєстру відомостей про виключення позивача з військового обліку.

Адміністративний позов задоволено повністю. Суд визнав бездіяльність ТЦК та СП протиправною та зобов’язав внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про виключення позивача з військового обліку на підставі даних його обліково-послужної картки та поданих документів. Також суд стягнув на користь позивача судовий збір за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

