Непригодный с 1999 года стал «военнообязанным» в Резерв+: история одной ошибки, которая дошла до суда

Ошибка в электронном воинском учете может иметь не только техническое, но и правовое измерение. В этом деле гражданин, который еще в 1999 году был признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета, спустя более двух десятилетий обнаружил, что в государственном реестре он снова значится военнообязанным. Исправить эти данные в административном порядке не удалось — орган военного управления фактически не внес необходимую информацию, ограничившись формальным ответом.

Киевский окружной административный суд поставил точку в этом споре, признав такую бездеятельность противоправной. Суд подчеркнул, что при наличии действующего решения военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из воинского учета территориальный центр комплектования и социальной поддержки обязан отразить эти данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Невыполнение этой обязанности нарушает права лица и принцип правовой определенности.

Обстоятельства дела №320/57487/25

Истец еще в 1999 году был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе именно с исключением (на тот момент — с формулировкой «снятием») с воинского учета по состоянию здоровья. Соответствующие сведения содержались в учетно-послужной карточке, а также в паспорте гражданина Украины, где был указан статус «невоеннообязанный».

В 2025 году в электронном военно-учетном документе («Резерв+») истец был отображен как военнообязанный, а информация об основаниях его исключения с воинского учета в реестр «Оберег» внесена не была.

С целью устранения расхождений лицо обратилось в ТЦК и СП с заявлением о внесении актуальных сведений в реестр. Несмотря на подачу заявления и последующие адвокатские обращения, ответчик длительное время не решал вопрос по существу. В ответе орган фактически ограничился предложением лично явиться для уточнения учетных данных, ссылаясь на алгоритмы, внедренные постановлением Кабинета Министров Украины.

Считая такую бездеятельность противоправной, истец обратился в суд.

Правовая позиция суда

Суд установил, что истец был признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. Такое обстоятельство в соответствии с частью шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» является надлежащим правовым основанием для исключения лица из воинского учета.

При этом суд обратил внимание, что примененное ранее формулирование «снят с воинского учета» по своим правовым последствиям соответствует современному понятию «исключен из воинского учета». Изменение терминологии в нормативном регулировании не влияет на уже приобретенные права лица, а решение военно-врачебной комиссии, на основании которого лицо было исключено из учета, остается действующим, поскольку не было отменено в установленном порядке.

Суд также подчеркнул, что ведение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов основывается на принципах обязательности и своевременности внесения сведений. Соответствующие полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки в этой части четко определены законом и не предусматривают свободы усмотрения при наличии подтвержденных оснований для внесения информации.

Отдельно отмечено, что требование о личной явке не может быть основанием для невыполнения обязанности по внесению сведений в реестр в случае, когда необходимые документы уже находятся в распоряжении органа и позволяют установить все юридически значимые обстоятельства.

Невнесение информации в реестр суд оценил как нарушение принципа правовой определенности, поскольку такая бездеятельность создает ситуацию, при которой правовой статус лица не соответствует фактическим и юридически установленным обстоятельствам.

Решение суда

Суд пришел к выводу о наличии противоправной бездеятельности со стороны ответчика, которая заключалась в невнесении в реестр сведений об исключении истца с воинского учета.

Административный иск удовлетворен полностью. Суд признал бездеятельность ТЦК и СП противоправной и обязал внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения об исключении истца с воинского учета на основании данных его учетно-послужной карточки и поданных им документов. Также суд взыскал в пользу истца судебный сбор за счет бюджетных ассигнований ответчика.

