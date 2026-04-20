За 2000 гривень віддав 14-річного сина жебракувати – суд залишив під вартою чоловіка та не зменшив заставу

19:46, 20 квітня 2026
Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у передачі неповнолітнього сина для трудової експлуатації.
Хмельницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тримання під вартою підозрюваного у незаконній передачі 14-річного сина для жебрацтва.

Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 302 800 грн (100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). Строк дії ухвали – до 23 травня 2026 року.

Обставини справи

За матеріалами досудового розслідування, 32-річний житель Волочиської територіальної громади Хмельницького району передав неповнолітнього сина третій особі для трудової експлуатації, зокрема для жебрацтва на території м. Хмельницького, за що отримав 2 000 грн.

Позиція сторони захисту

В апеляційній скарзі захисник просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю та зменшити заставу до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Адвокат заявив, що підозра є необґрунтованою, а ризики, на які посилається слідство, відсутні. За його словами, підзахисний не може переховуватися, бо не має документів; не впливатиме на учасників провадження, оскільки потерпілого вже допитали; і немає підстав вважати, що він може вчиняти нові правопорушення, оскільки раніше не судимий. Також захисник просив врахувати, що підозрюваний утримує цивільну дружину та її п’ятьох дітей.

Рішення апеляційного суду

За результатами апеляційного розгляду Хмельницький апеляційний суд відхилив вимоги апеляційної скарги.

Колегія суддів погодилася з висновком місцевого суду про наявність вагомих доказів того, що чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, і з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Суд також визнав наявність ризику незаконного впливу на потерпілого, який під тиском може змінити свої показання під час судового розгляду, що впливатиме на ухвалення судового рішення. Крім того, слідчий суддя вважає високим ризик продовження підозрюваним протиправної поведінки.

На думку суду, більш м’які запобіжні заходи не здатні запобігти встановленим ризикам, тому тримання під вартою є необхідним і виправданим.

Довідково, за статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

