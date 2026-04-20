За 2000 гривен отправил 14-летнего сына на улицу просить милостыню – суд оставил мужчину под стражей и не уменьшил залог

19:46, 20 апреля 2026
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в передаче несовершеннолетнего сына для трудовой эксплуатации.
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление следственного судьи Хмельницкого горрайонного суда о содержании под стражей подозреваемого в незаконной передаче 14-летнего сына для попрошайничества.

В качестве альтернативы суд определил залог в размере 302 800 грн (100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц). Срок действия постановления – до 23 мая 2026 года.

Обстоятельства дела

По материалам досудебного расследования, 32-летний житель Волочиской территориальной общины Хмельницкого района передал несовершеннолетнего сына третьему лицу для трудовой эксплуатации, в частности для попрошайничества на территории г. Хмельницкого, за что получил 2 000 грн.

Позиция стороны защиты

В апелляционной жалобе защитник просил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля и уменьшить залог до 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Адвокат заявил, что подозрение является необоснованным, а риски, на которые ссылается следствие, отсутствуют. По его словам, подзащитный не может скрываться, поскольку у него нет документов; не будет влиять на участников производства, так как потерпевший уже допрошен; и нет оснований полагать, что он может совершать новые правонарушения, поскольку ранее не судим. Также защитник просил учесть, что подозреваемый содержит гражданскую жену и ее пятерых детей.

Решение апелляционного суда

По результатам апелляционного рассмотрения Хмельницкий апелляционный суд отклонил требования апелляционной жалобы.

Коллегия судей согласилась с выводом местного суда о наличии весомых доказательств того, что мужчина обоснованно подозревается в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, и с целью уклонения от уголовной ответственности может скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Суд также признал наличие риска незаконного воздействия на потерпевшего, который под давлением может изменить свои показания во время судебного разбирательства, что повлияет на вынесение судебного решения. Кроме того, следственный судья считает высоким риск продолжения подозреваемым противоправного поведения.

По мнению суда, более мягкие меры пресечения не способны предотвратить установленные риски, поэтому содержание под стражей является необходимым и оправданным.

Справочно: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

