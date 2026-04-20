Оскарження рішення про донарахування вартості необлікованої електроенергії — постанова КГС ВС

КГС ВС: Незгода скаржника з рішеннями судів попередніх інстанцій або з правовою оцінкою та правовими висновками, які містяться в рішеннях, не свідчить про їх незаконність.

У березні 2025 року фізична особа - підприємець звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом до Акціонерного товариства “Вінницяобленерго” про визнання незаконним та скасування рішення комісії Структурної одиниці "Хмільницькі електричні мережі" Акціонерного товариства "Вінницяобленерго" від 20 лютого 2025 року з розгляду акта про порушення № 04324 від 21 червня 2024 року, оформленого протоколом № 227. Про це повідомив Північно-західний апеляційний господарський суд.

Господарський суд Вінницької області рішенням від 17 жовтня 2025 року у справі №902/335/25 у позові відмовив. Місцевий господарський суд виходив з того, що підстави для визнання недійсним спірного рішення комісії Структурної одиниці "Хмільницькі електричні мережі" Акціонерного товариства "Вінницяобленерго" з розгляду акта про порушення №04324 від 21 червня 2024 року, оформленого протоколом № 227 від 20 лютого 2025 року, відсутні.

Північно-західний апеляційний господарський суд постановою від 04 лютого 2026 року скасував рішення Господарського суду Вінницької області від 17 жовтня 2025 року у справі № 902/335/25 та ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про неправомірність спірного у цій справі рішення, оскільки воно було прийняте на підставі складеного відповідачем акта про порушення №04324, в якому відсутній належний та однозначний опис порушення, який би відповідав підставам для нарахування необлікованої електричної енергії згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії: акт містить посилання виключно на механічні пошкодження корпусу приладу обліку у вигляді тріщин у місцях кріплення гвинтів держповірки та водночас у ньому відсутні будь-які чіткі та однозначні вказівки на пошкодження, зрив чи розкриття пломб, їх повторне встановлення або інші дії, які б свідчили про порушення цілісності пломб у розумінні пунктів 8.2.4., 8.4.2. ПРРЕЕ, а висновки експертних досліджень не можуть бути покладені в основу судового рішення як належний та допустимий доказ у справі відповідно до статті 101 Господарського процесуального кодексу України, оскільки є сумнівними та неналежними з огляду на істотні порушення цілісності об’єктів дослідження та втрату однієї пломби, не забезпечують повноти досліджуваних об’єктів.

Крім того, суд дійшов висновку про те, що відповідач при проведенні розрахунку обсягу та вартості необлікованої електричної енергії безпідставно застосував спосіб розрахунку, передбачений підпунктом 3 пункту 8.4.10. Правил, оскільки матеріали справи не містять доказів неможливості визначення потужності відповідно до підпункту 2 пункту 8.4.10. Правил з причин, залежних від споживача.

Верховний Суд зазначає про те, що доводи відповідача, наведені у касаційній скарзі, про неповне дослідження судом апеляційної інстанції зібраних у справі доказів, зокрема висновку експерта № 24-6590/2 від 23 січня 2025 року (щодо трасологічного експертного дослідження пломб та лічильника електричної енергії) та акту про порушення № 04324 від 21 червня 2024 року, фактично за своїм змістом зводяться до незгоди з наданою судом апеляційної інстанції оцінкою цим доказам, до необхідності здійснення судом касаційної інстанції їх переоцінки, що є неможливим з огляду на визначені статтею 300 Господарського процесуального кодексу України межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

Незгода скаржника з рішеннями судів попередніх інстанцій або з правовою оцінкою та правовими висновками, які містяться в рішеннях, не свідчить про їх незаконність.

З огляду на викладене, Верховний Суд дійшов висновку про необґрунтованість касаційної скарги відповідача та про відсутність підстав для її задоволення і для скасування оскаржуваної постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 04 лютого 2026 року у цій справі № 902/335/25.

З повним текстом постанови КГС ВС від 02.04.2026 у справі №902/335/25 можна ознайомитись за посиланням.

